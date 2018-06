BÅRET UT: Russiske «skoraja pomotsj», førstehjelpere, bar William Kvist ut av banen i Saransk. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareides nøkkelspiller trolig ute for resten av VM

Publisert: 17.06.18 09:23

SARANSK (VG) Åge Hareide har satt sin lit til William Kvist (33) som midtbaneanker. Nå kan han være ute for resten av VM.

– Det tyder på at William har brukket ribbein. Da kommer han nok ikke til å spille mer her i VM, fastslo Åge Hareide i møte med media etter 1–0 triumfen over Peru.

Mens København-trener Ståle Solbakken har brukt William Kvist minimalt denne våren, har han vært selvskreven hos landslagssjef Åge Hareide, som til VG har beskrevet Kvist som «stengsel for motstanderen».

Kvist var en nøkkelspiller for at Danmark klarte å kvalifisere seg til VM-sluttspillet. Peru-matchen lørdag var hans 81. landskamp.

– Det er ikke hyggelig å se William bli båret av banen, men vi får avvente undersøkelsene, sa kapteinen Simon Kjær i intervjusonen.

Nå håper lagkameratene på det beste:

– Vi krysser alle fingrene og håper det beste for William, sa Christian Eriksen på vei ut i bussen.

– Det er fint å få spilletid, men det er ikke hyggelig når det skjer fordi en medspiller blir skadet, sa Lasse Schöne, som kom inn for Kvist. Mot Australia spiller nok enten Schöne eller Michael Krohn-Dehli på denne plassen.

– Jeg kjenner selvfølgelig William bedre enn Lasse, men det var ikke noe som endret seg da han kom inn, sa Thomas Delaney da VG traff ham i intervjusonen.

For Åge Hareide er det likevel en nedtur at superduoen Delaney-Kvist nå blir skilt. Nordmannen har vært opptatt av å kunne bruke nesten det samme laget fra kamp til kamp.

– Vi er nede på 22 spillere her i VM. Hvis vi skulle fått inn en erstatning, måtte det ha vært 24 timer før første VM-kamp, sier Hareide.

Lasse Schöne kom inn til sin 37. landskamp, men bare ni av disse har vært fra start.

Chelsea-stopper Andreas Christensen måtte også gå ut mot slutten av kampen mot Peru. Det skyldtes krampetendenser.

– Vi tok ingen sjanser og valgte å bytte, sa Åge Hareide etterpå.

Det betyr trolig at Premier League-spilleren er tilbake som Simon Kjærs midtstopperkollega mot Australia torsdag klokken 14.00.