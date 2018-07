GULLGUTTEN: Kylian Mbappé med VM-trofeet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé skapte totalkaos: – Går det bra?

MOSKVA (VG) Det tok helt av i pressesonen da fotballverdenens gullgutt Kylian Mbappé (19) dukket opp etter å ha scoret i VM-finalen.

Frankrike-fenomenet kom ut av døren fra garderobeområdet, med trofeet for «VMs beste unge spiller» i den ene armen, og skapte et voldsomt leven i pressekorpset. Presset mot gjerdet som skiller journalisten og spillerne ble så stort at det kollapset – og VGs reporter, som sto i første rekke, falt foran bena på Mbappé.

Den 19 år gamle superstjernen brøt ut i latter, hjalp VG opp og spurte: «Går det bra, eller?» Så svarte han på alle VGs spørsmål, etter en kveld som gjorde ham enda mer historisk: Kun Pelé har scoret et finalemål i VM i yngre alder enn 19 år og 207 dager gamle Mbappé, som også er VM-historiens tredje yngste gullvinner.

– Jeg er veldig glad. Det er virkelig en stor glede for meg. Det har vært en lang vei hit, sier en rolig Mbappé til VG, med svart caps på hodet og et smil på lur.

– Pelé sier at han kanskje må begynne å spille fotball igjen fordi du utfordrer alle rekordene hans. Hvordan er det å høre det?

– Han preget fotballhistorien, jeg prøver å følge min vei. Jeg er bare i starten. Jeg prøver å spille som jeg alltid har gjort, og i dag slår jeg rekorder. Det viktigste er at vi vinner VM. I dag er jeg veldig lykkelig.

Han scoret 4–1-målet som fjernet all tvil om at gullet kunne glippe for Frankrike, med et rapt skudd fra distanse som tok Kroatia-keeper Danijel Subasic på sengen. Målet var hans fjerde i VM.

– Det er alltid spesielt å score i en finale, sier Mbappé, nesten som om det er noe som skjer ham støtt og stadig.

Han har allerede blikket rettet fremover. Mens lagkameratene feiret med øl, dansing og musikk, holder Mbappé seg fokusert.

– Jeg har alltid jobbet for å oppnå slike øyeblikk, men dette er ikke slutten. Jeg har ambisjoner om å nå enda lengre, sier han til VG.

– Hva er det som er «enda lengre» enn VM-gull?

– Jeg vil komme meg så langt som potensialet og grensene mine mitt tillater meg. Det handler om å fortsette. Å vinne et VM i så ung alder åpner enda flere dører. Nå må jeg fortsette å jobbe. Jeg er fortsatt på starten av veien selv om vi utrettet noe stort. Jeg kan gjøre mye mer.

Allerede før VM sa Mbappé at han trodde Frankrike kom til å vinne VM. Uttalelsen ble ikke like godt tatt imot av alle, men han viste seg å ha rett til slutt.

– Man må ha troen. Det holder ikke å ha kvaliteter. Du må vite at du er god, men i en slik turnering er det ikke alltid det «vakreste» laget som vinner, men de som tror mest på det. Det er klart at å si det i starten av turneringen, kan bli sett på som arrogant. Folk kunne tenke at jeg var gal. Men vi hadde troen, og i dag viste vi at vi ikke var løgnere, sier Mbappé.

– Hvorfor er du så rolig?

– Jeg er veldig glad. Jeg skal feste som alle andre. Men vi er alle forskjellige. Noen er eldre og har jobbet hele karrieren for å komme hit, mens jeg er i starten av min. Jeg har en hel historie å skrive, og dette er bare starten.

– Har du troen på å vinne Gullballen allerede i år?

– Nå er VM ferdig. Det er mange store spillere. Det er klart at VM kan bidra i min favør, men jeg tenker ikke for mye på det.

– Man får inntrykk av at du spiller helt uten press, selv i en VM-finale. Hvordan klarer du det?

– Jeg har alltid vært mentalt klar for å oppnå fine ting, og så må man vise det. Det er et stort press når man spiller på landslaget, men hvis man er sikker på seg selv og har store lagkamerater rundt seg, så føler jeg meg fri og glad. Det er det viktigste, sier Mbappé til VG.

Nøyaktig to år før VM-finalen scoret Mbappé et mål i U19-EM mot nettopp Kroatia. Overfor VG beskriver han, med et glis om munnen, utviklingen siden den gang:

– Fotball kan gå i alle retninger. I dag er jeg på vei i den riktige retningen. Men hvis jeg ikke vil at det skal gå i den gale retningen, så må jeg fortsette å jobbe.

VG ba Mbappés rutinerte lagkamerat Adil Rami om å beskrive det unge fenomenet.

– Det er vanskelig å beskrive. Han er ekstraordinær. Han er moden. Jeg vet ikke, jeg håper på vegne av fotballverdenen at han fortsetter å utvikle seg. Og hvis han gjør det: Ai, ai, ai …