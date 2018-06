LOFTUS-CHEEK’S WEEK: Ruben Loftus-Cheek kan være inne på laget til England for første gang i mesterskap. Her fra trening denne uken. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Mulig England-lag lekket: – Flaut for dem

Publisert: 24.06.18 07:32

FOTBALL 2018-06-24T05:32:49Z

NIZHNY NOVGOROD (VG) En sannsynlig engelsk lagoppstilling til kampen mot Panama ble avslørt, og landslagssjef Gareth Southgate startet en debatt i engelsk presse han selv prøver å avslutte.

– Selvsagt er det slik at vårt mediekorps må bestemme seg for om de vil hjelpe laget, eller ikke, sa Southgate fredag.

BBC-veteran Dan Roan var raskt ute på Twitter og påpekte at pressens oppgave er å meddele hva som skjer.

«Dan, det er bare tull. Det ødelegger relasjonen mellom laget og pressen», svarte tidligere Manchester United-spiller og nåværende TV-ekspert Gary Neville.

Det var på trening at hjelpetrener Steve Holland ble fanget av engelske fotografer med et ark i hånden. Der stod hele den engelske troppen ført opp i posisjoner, med den antatte førsteelleveren øverst og reserven til hver enkelt posisjon under. Arket signaliserer at Ruben Loftus-Cheek tar over Raheem Sterlings plass på laget, og at Marcus Rashford kommer inn for en småskadet Dele Alli til Englands andre kamp i VM. Sjekk resten av laget fra Tunisia-seieren i vår VM-spesial her .

VG snakket med Daily Mirrors fotballskribent John Cross (bildet under) på pressesenteret i Nizhny Novgorod - hvor det for øvrig nærmer seg 30 varmegrader i skyggen.

– Det har gjentatte ganger vært en greie med engelske landslagssjefer, men vi er nyhetsformidlere, så hva forventer de? Det er ikke akkurat som at vi er spioner, det var en åpen trening. Jeg tror de først og fremst er flaue over at det skjer en lekkasje for tredje kamp på rad, sier Cross.

På pressekonferansen dagen før kamp benyttet Southgate anledningen til å roe ned debatten så mye han kunne.

– Jeg forstår helt at media skal rapportere, men det er klart en fordel for motstanderen hvis du vet taktikken til det andre laget. Jeg forventer ikke at pressen skal være supportere, og jeg er avslappet med at laget kom ut tre dager før kamp sist, sier han og og fortsetter:

– Det er ikke noe vi kan kontrollere. Det er ikke noe drama. Det var ikke engang laget, men oppsettet for treningen, sier Southgate, som gjorde en meget god og avslappet figur fra podiet.

Han har åpnet opp tilgang til mediene etter at han tok over som landslagssjef. Før VM spilte journalister og spillere til og med dart mot hverandre.

– Vi har vært åpne fordi vi mener det er best for alle, ikke fordi vi føler at vi skal få noe igjen. Vi oppfatter at spillerne når ut til sine supportere gjennom sakene, og forstår at reporterne må lage innhold. Etter å ha vært på ferie med familie er det også noen man er litt lei av, sånn kan det være her også, men det er ikke medienes jobb å holde igjen informasjon, sier Southgate, som bildet under viser ble flankert av Jordan Henderson på pressekonferansen.

Hvilket lag han sender utpå, er uvisst. John Cross beskriver trenerens opptreden som usedvanlig fair og balansert.

– Og det med laget har ikke har noenting å si. Det er flere lag her som har bekreftet lagoppstillingene sine i god tid før kamp, som Belgia, Spania og Panama har gjort til kampen mot England allerede, sier Mirror-skribenten.

– Det gir oss ingen fordel. Hva England driver med er ikke en prioritet for oss. Hvis en spiller hos England ikke er utpå, kommer det inn en annen som er like god, sier Panamas landslagssjef Hernán Darío Gómez.

Gareth Southgates budskap forklart ellers: Han ønsker at England skal spille offensiv, teknisk fotball, at det er forståelig at færre supportere støtter laget i Russland på grunn av kostnadene og han er glad at «our outstanding goalscorer in the number nine shirt» Harry Kane åpnet scoringskontoen sist med disse to fulltrefferne:

Men viktigst, understreket gjennom avdramatiseringen av lekkasjen: At fokus skal ligge på det man kan gjøre noe med.

– Historien er ikke viktig for dette laget. Alle spillerne har grunn til å føle seg spente og klare for det vi sammen prøver å skape, sier Southgate før det TV 2-sendte oppgjøret klokken 14.00.

Etter Belgias 5–2-seier mot Tunisia er det klart at England er videre til åttendedelsfinalen med seier.