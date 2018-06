Mistet bestefaren under VM – fortsetter å dominere for Mexico

Publisert: 23.06.18 18:54 Oppdatert: 23.06.18 19:17

FOTBALL 2018-06-23T16:54:08Z

ROSTOV (VG) (Sør-Korea – Mexico 1–2) Forrige VM nektet han å spille. Med Carlos Vela (29) tilbake på laget, er Mexico i ferd med å lure dødens gruppe.

For med seks poeng på to kamper har mellomamerikanerne styringen i Gruppe F, iallfall før Sverige mot Tyskland spilles senere lørdag kveld.

Det meste takket være matchhelten Carlos Vela (29). Megatalentet som ledet Mexicos U17-lag til VM-gull i 2005 og ble hentet av Arsène Wenger til Arsenal kort tid etterpå, har hatt en opp-og-ned-karriere siden.

Litt som dagene i Russland har vært; etter Vela var strålende i den like strålende Mexico-seieren over Tyskland i første kamp, fikk han beskjed om at bestefaren hadde gått bort med sykdom.

– Den siste seieren du fikk se. Håper du var stolt av meg, skrev Vela i en følelsesladd melding på Instagram .

VG Live: Vi fulgte kampen her !

Forsøkt psyket ut

De titusener av Mexico-fans til stede i Rostov var iallfall garantert stolt av Vela på lørdagskvelden. De dominerer med hatter, flagg, mengde, trommer, volum, brus og brøl, og setter sammen en imponerende larm bestående av « Meeeehico »-rop, piping og sang i ett.

Arenaen i Rostov, med vakker beliggenhet langs elven Don, var farget og lydmalt i rødt, hvitt og grønt – og etter at Carlos Vela satte straffesparket til 1–0 etter 26 minutter var det egentlig ikke noe mer å lure på hvem som skulle vinne, tross et trippelforsøk fra Heung-Minh Son rett før.

BØRS: SØR-KOREA - MEXICO SØR-KOREA (4–4–2): Jo Hyeon-Woo - 5

Lee Yong - 4

Jang Hyun-Soo - 4

Kim Young-Gwon - 5

Kim Min-Woo - 3

Moon Seon-Min - 4

Ju Se-Jong - 4

Ki Sung-yueng - 5

Lee Jae-Sung - 5

Hwang Hee-Chan - 5

Heung-Min Son - 6 Sum 11 mann: 50 MEXICO (4–3–3): Guillermo Ochoa - 5

Edson Alvarez - 5

Carlos Salcedo - 4

Hector Moreno - 5

Jesus Gallardo - 4

Miguel Layun - 4

Hector Herrera - 6

Andrés Guardado - 6

Carlos Vela - 8 (Banens beste)

Javier Hernandez - 6

Hirving Lozano - 7 Sum 11 mann: 60 Sjanser: 4–4

Terningkast på kampen: 3

Dommervurdering: 6

Dommerkommentar: Milorad Mazic dømte en god kamp, uten å måtte ta de helt store avgjørelsene. Riktig vurdering på Mexicos straffespark. Vurdert av Øyvind Herrebrøden og Yngve Gjerde

Vela lot seg aldri påvirke av at Sør-Koreas keeper Jo brukte lang tid på å plassere seg på streken, han tok en slurk vann og snakket med dommeren mens Vela hadde lagt ballen på merket, men Bob Bradleys angrepsspiller i nystartede Los Angeles FC holdt skallen kjølig og scoret sikkert.

Det samme gjorde også Javier Hernandez i 2.omgang scoret. 22-åringen Hirving Lozano (målscorer mot Tyskland) stupte i angrep etter en koreansk feil midt på banen, Sør-Korea klarte aldri følge med og en ledig Hernandez ble spilt opp av Lozano: tomålsledelse til et klart best Mexico og kampen var avgjort.

Mexico følger normen

Spurs-spiller Son reduserte vakkert på overtid, men det er liten tvil om at Mexico er på god vei til 8-delsfinalen, dit de alltid går når det er verdensmesterskap. Det har de gjort ved hver deltagelse siden 1990, og det som er like sikkert, er at de «aldri» når kvartfinalen (sist i hjemme-VM i 1986).

Som i brasilianske Fortaleza for fire år siden, da Arjen Robben lurte til seg et straffespark i sluttminuttene, og som sendte Mexico ut. Siden den gang har Mexico byttet ut «El Loco»-treneren Miguel Herrera, men arvtageren Juan Osorio markerer seg også med kroppsspråk og engasjement på sidelinjen.

Også har altså Carlos Vela returnert. Den daværende Real Sociedad-spilleren spilte for Mexico allerede i Sør-Afrika-VM i 2010, men gikk deretter inn et slags landslagseksil fra 2011 til 2014. Hvorfor har blitt sagt krystallklart, men han sa enten nei — eller kom ikke med – til VM både i Brasil og OL i London, i en periode han leverte sterkt for «La Real» i Spania.

– Det er ikke alt jeg liker omkring det å være fotballspiller. Berømmelsen, idoliseringen, media og det at du ikke kan ha et normalt liv som en normal person, sa Vela i et intervju med Canal+ i 2014, gjengitt av ESPN .

– Jeg tror det har holdt meg litt tilbake i fotballen, mente Mexico-spilleren, som ikke helt har levd opp til forventningene etter juniorgullet for 13 år siden.