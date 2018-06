GLAD - OG IRRITERT: Russland-trener Stanislav Tsjersjeov jublet etter seieren over Egypt. Etterpå var han ikke like euforisk da det kom spørsmål med doping som tema på pressekonferansen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Russland-trener nektet å svare på dopingspørsmål

ST. PETERSBURG/OSLO (VG) (Russland-Egypt 3-1) Samtidig som vertsnasjonen er i ekstase etter en fantastisk start på VM, stilles det nye spørsmål om dopingbruk i russisk fotball.

To av to seirer. 8-1 i målforskjell.

Russland var kanskje nederlagsdømt før VM. Men nå er avansementet til åttedelsfinalen så godt som sikret. I går ble Egypt effektivt parkert i en ny fotballfest.

– Vi scoret, de ble nervøse, og så scoret vi et par til. Vi gjorde leksene våre og har lært av våre feil. Nå er vi glade for å ha to seirer og veldig glade for å gi våre tilhengere glede, sa landslagssjef Stanislav Tsjertsjesov på pressekonferansen etter kampslutt.

Men ikke alt er rosenrødt. For bare to dager sendte tyske ARD, som tidligere har avslørt statsautorisert dopingbruk i russisk idrett, en film med nye påstander om dopingbruk i russisk fotball.

Ruslan Kambolov ble navngitt. Ifølge ARD avga han sommeren 2015 en positiv dopingprøve, som skal ha blitt feid under teppet. Kambolov ble først tatt ut i den russiske VM-troppen, før en skade satte ham på sidelinjen.

Fra rad to på pressekonferanserommet på enorme St. Petersburg stadion, spurte VG trener Stanislav Tsjersjeov om han hadde en melding til verden om det russiske landslagets holdning til til ARDs påstander.

Det falt ikke i god jord. Treneren letter tydelig med blikket etter spørsmålsstilleren i salen med cirka 100 reportere, og da fant ut hvem det var, gestikulerte han med armene:

– Jeg skjønner ikke spørsmålet, kan du repetere, svarte han først.

Midtveis i et nytt forsøk, mens pressesjefen hvisket ham noe i øret, avbrøt han, og adresserte VG:

– Dette er en pressekonferanse om kampen. Dette har ikke noe med kampen å gjøre. Jeg svarer med glede på spørsmål om kampen.

- OK, tror du at Russland kan bli verdensmester i fotball, nå når dere har scoret åtte mål på to kamper?

– Hvis noen som kan reglene sier at ethvert lag som scorer åtte mål blir verdensmestere, så vil vi bli mestere. Vi har tatt våre poeng, og ting går i en riktig retning, svarte Tsjersjeov en smule sarkastisk.

Samtlige andre spørsmål på pressekonferansen handlet om vertsnasjonens suksess. En russisk journalist rundet av det hele med å si «Du blir kalt konge, og vi elsker deg. Hvor seriøst skal vi ta kampen mot Uruguay nå?»

– Jeg må repetere meg selv: Vi har forberedt oss til denne kampen. Dette er høyintensitetsidrett. Så får vi se. Vi må trene, slappe av og gjøre oss klare til Uruguay; det er et lag fra et annet nivå.

Richard McLaren, som har ledet Wada-etterforskningen i etterkant av ARDs mange avsløringer de siste årene, hevder tallet på mistenkelige dopingprøver, knyttet til russiske fotballspillere, er 155.

VG var sent i går kveld i kontakt med den tyske journalisten Hajo Seppelt. Det er han som har stått bak avsløringene om juks i russisk idrett de siste årene.

– Det kan hende de russiske spillerne ikke er påvirket av dopingmidler for øyeblikket. Vi må huske at det ville vært veldig risikabelt å bruke doping under en slik turnering, siden det er hyppigere kontroller (enn ellers). Men det forandrer ikke hva som kan ha skjedd under et statlig styrt dopingregime for noen år siden, sier Seppelt.

Denne uken gjentok den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, at han var med på å bytte dopingprøvene til dopede fotballspillere i hjemlandet. I dag lever Rodtsjenkov på hemmelig adresse i USA, i frykt for sitt eget liv.

– Kambolovs urin ble definitivt byttet ut. I et møte 10. juni 2015 ble det byttet urin, akkurat som jeg skriver den dagen i dagboken min. Kambolov ble sett på som en dopingsak. Det vet FIFA, sier varsleren.

Rodtsjenkov sier han fikk ordre direkte fra tidligere sportsminister Vitalij Mutko. Han er i dag visestatsminister og besøkte treningen til de russiske spillerne på søndag. Etter triumfen i går, var han inne i garderoben.

– Alle var glade i garderoben. Vitalij Mutko kom innom og gratulerte alle, sier midtbanespilleren Roman Zobnin til Matj TV.

– I dag skal vi bare glede oss over spillerne, laget, treneren, alle. Jeg er stolt av dem, sa Mutko til Tass.

Ruslan Kambolov nekter for at han har brukt doping, men bekrefter at han benyttet stoffet dexamethasone, som han skal ha testet positivt på, under trening tre uker før han skal ha testet positivt. Dexamethasone er lov å benytte utenfor konkurranse - men ikke når det spilles kamp.

ARD har derimot vært i kontakt med noen av verdens mest anerkjente dopingforskere i ved Wada-laben i Köln. De mener inntaket av dexamethasone, på grunn av konsentrasjonen målt i spillerens urin, må ha kommet mye tettere opp mot konkurransedagen.

PS! Banens bestemann flankerer alltid trener på pressekonferansene i VM. Men Denis Tsjerysjev kunne ikke komme. Han var tatt ut til rutinemessig dopingkontroll.