SKADET: Martin Ødegaard sliter med skade skriver klubben. Her fra kampen mellom Real Sociedad and Levante tidligere denne uken. Foto: JUAN HERRERO / EFE

Klubben bekrefter Ødegaard-skade – spiller ikke mot Granada

Real Sociedad melder at Martin Ødegaard (20) sliter med skade. Klubben bekrefter til VG lørdag kveld at nordmannen ikke er aktuell for spill mot Granada søndag.

Martin Ødegaard er ikke med Real Sociedad når de reiser til bortekamp mot Granada søndag på grunn av skade. Det meldte først lokalavisen El Diario Vasco lørdag. Og lørdag kveld får VG også bekreftet at dette stemmer fra klubben.

Ødegaard har en skade i calcaneus (hælbenet) på høyre fot. Skaden beskrives som en real smell mot hælbenet. Det gjør ham ifølge avisen uaktuell til kampen. Så langt har han levert en meget sterk sesong med to mål og tre målgivende pasninger, samt et spill som har imponert spanske medier:

På sin hjemmeside bekreftet klubben lørdag kveld at Ødegaard er skadet og pådro seg skaden i kampen mot Celta Vigo 27. oktober.

Der holdt Ødegaard seg til ankelet etter å ha blitt taklet av Celta Vigos Jorge Sáenz under kampen. Likevel spilte Ødegaard midtuke-kampen mot Levante, der laget gikk på 1–2 tap hjemme.

Det er nå påbegynt fysioterapibehandling av skaden og han trener individuelt. Klubben skriver at han gradvis vil gjennoppta vanlig aktivitet, men at det avhenger av skadens utvikling.

Lokalavisen El Diario Vasco skriver at hele troppen til Real Sociedad blir offentliggjort søndag.

Martin Ødegaard ble for en måned siden kåret til månedens spiller i La Liga i september. Han var nominert sammen med Real Madrids Karim Benzema og Villareals Gerard Moreno.

Ødegaard har spilt samtlige minutter for Real Sociedad denne sesongen.

VG oppdaterer saken.

