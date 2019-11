GLAD LANDSLAGSSJEF: Åge Hareide. Foto: LORRAINE O'SULLIVAN / AFP

Hareide etter suksessen: Etterlyser forklaring på hvorfor han får fyken

Åge Hareide (66) har ført Danmark til nok et mesterskap. Etter bragden i Dublin mandag kveld slo han tilbake mot det danske fotballforbundet, som ikke vil ha nordmannen med videre.

For mindre enn 10 minutter siden

Allerede i juni 2019 gikk DBU (det danske fotballforbundet) ut og meddelte at Åge Hareide skal erstattes av Kasper Hjulmand etter EM-sluttspillet i 2020.

På den danske pressekonferansen i Dublin mandag kveld slo Hareide tilbake mot DBU og behandlingen han og assistenttrener Jon Dahl Tomasson har fått.

– Vi fikk vite på en litt merkelig måte at vi skulle slutte. Det er en beslutning vi ikke kan gjøre så mye med, blir Hareide sitert på i en rekke danske medier tirsdag morgen.

les også Hareide etter kvalik-bragden med Danmark: - Helt fantastisk. Alle tap er glemt

– Den gang vi snakket om det, var det timingen vi ikke likte. De kunne godt ha fortalt oss det, og så holdt det for seg selv, hvis de kunne klare å holde kjeft. Men det er ikke sikkert, tror jeg, sa Hareide.

Så la han til:

– Vi har ikke fått en begrunnelse. Det er også noe vi kan etterlyse i denne sammenhengen.

Hareide snakket også om at det har vært mye uro i det danske fotballforbundet siden han kom, blant annet spillerstreiken i 2017. Han kom med ytterligere et spark til DBU:

– Det har vært en lang reise, men vi har som lag holdt sammen. Spillerne har også vært utrolig lojale mot meg og Jon.

les også Danmark vant 5–1 i Dublin sist: – Det blir spesielt å komme tilbake

Danmark hadde ikke klart å kvalifisere seg hverken for VM 2014 eller EM 2016 da Hareide overtok i desember 2015. Siden ble det VM 2018 og en sterk åttendedelsfinale der. Og nå altså EM 2020.

– Det betyr mye for meg. For jeg er ikke sikker på hva jeg kommer til å gjøre etter EM. Det har jeg ikke bestemt meg for ennå. Det er fint for laget og meg at det ble avsluttet på en god måte, sa Hareide på pressekonferansen mandag kveld.

Hareide uttrykte at tiden som dansk landslagssjef «har vært en fantastisk reise».

les også Løsningen er Hareide – så Solbakken

– Jeg er utrolig glad for at jeg fikk sjansen. For meg har det vært en lykkelig tid, sa Åge Hareide.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden tok sist uke til orde for at NFF - hvis Lars Lagerbäck skulle velge å takke for seg til sommeren - burde satse på Hareide som landslagssjef i to år og deretter Ståle Solbakken fra sommeren 2022.

Danmark måtte ha uavgjort i Dublin og spilte 1–1 mandag kveld. Dermed er både Sverige, Finland og Danmark klare for EM - og Norge og Island får en ny mulighet i playoff fra Nations League.

– Vi er heldige som klarte uavgjort, mente Hareide på pressekonferansen etter bragden i Dublin. Han kan sole seg i glansen av 34 kamper uten nederlag.

Danmark er sikret minst to av kampene i EM på hjemmebane i Parken i København.

Publisert: 19.11.19 kl. 07:23

Mer om