GULL-GUTTER: Rhian Brewster sammen med Dejan Lovren etter Champions League-finalen i Madrid sist vår. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Verdensmesteren som Klopp ikke har plass til

Rhian Brewster (19) står i kø bak karer som Mo Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino for å komme med på Jürgen Klopps Liverpool. Da hjelper det ikke at du er verdensmester.

Nå nettopp







Sjekk ut onsdagens oddstips!

Sammen med navn som Callum Hudson-Odoi og Jadon Sancho tok han VM-gull for U17 i 2017.

Han var på benken både i finalen mot Tottenham og i andre semifinalekamp mot Barcelona i Champions League i vår.

Foreløpig har han ikke debutert i Premier League, men seniordebuten kom i ligacupen mot MK Dons i september. Onsdag er det ny ligacupkamp, og mye tyder på at 19-åringen igjen får sjansen.

Onsdag er det ca. 70 millioner norske kroner i Vikinglotto-potten! Spill her her før kl. 18.00!

– Mitt forhold til ham (Jürgen Klopp) er veldig, veldig bra. Han er lett å forholde seg til, sier Brewster til Scouted Football.

les også Solskjær om forvandlingen: – Vi kan slå hvem som helst

Om å vente på muligheten til en plass på laget, sier han:

– Vær tålmodig og du kommer til å få spille. Vent til tiden er inne, og forhåpentligvis kommer den.

Han er opprinnelig fra Chadwell Heath i Stor-London, var en del av Chelseas akademi fra han var åtte til han ble 14, og siden har det altså vært Liverpool. En av hans nærmeste på akademiet var tidligere Liverpool- og Real Madrid-stjerne Steve McManaman.

– Du må ikke tro at det er lett og at det holder med talentet. Det må hard jobbing til. Jeg har sett mange med talent, men det er ikke alle som klarer det på grunn av holdningene, sier Rhian Brewster i intervjuet.

En alvorlig ankelskade satte han utenfor mesteparten av 2018/19-sesongen, og derfor har ting tatt litt lengre tid. Han har måttet sitte og se på at hans med-verdensmestere fra U17 allerede har slått igjennom.

– Jeg vil gjøre det samme som dem, om ikke enda bedre, sier han i intervjuet med Scouted Football.

les også Liverpool snudde mot Tottenham – Klopp avdramatiserer Salah-skade

Alt tyder på at han er bare én av mange unge spillere som Jürgen Klopp kommer til å bruke i kampen mot Arsenal, som allerede tar sin andre tur til Anfield denne sesongen. Manager Unai Emery trenger et godt resultat mot et av topplagene. Dagens engelske aviser antyder at det blir noen endringer på det laget som endte opp med et 2–2-resultat hjemme mot Crystal Palace på søndag.

PS: Den dårlige nyheten for Liverpool-supporterne denne uken er at Joel Matips kneskade er atskillig mer alvorlig enn det Jürgen Klopp tidligere har antydet. Han kan komme til å miste halvannen måned, ifølge engelsk media.

VGs tips: Uavgjort

Liverpool går inn i denne 4.runde-kampen i ligacupen på en bølge av optimisme. Det gjør de med sin 9-1–0-ligaflyt og sekspoengs ledelse i Premier League.

Men programmet er tett fremover, og det ligger i kortene at manager Jürgen Klopp vil mønstre flere unge og kanskje noe uferdige spilere i kveld.

Arsenal-boss Unai Emery er under press til å levere - til tross for at laget befinner seg på 5. plass i ligaen. Gunners benyttet en del reserver da slo ut Nottingham i forrige ligacuprunde (5–0). Derfor kan det være en idé å sjekke lagoppstillingene fra timen før avspark før du eventuelt spiller på denne kampen.

Ligacupen er trolig ikke noen av disse lagenes hoved-mål i inneværende sesong. Vårt forslag er uavgjort ved fulltid til 3,55 i odds. Spillestopp er kl. 20.25 og Viasat 4 viser kampen.

Publisert: 30.10.19 kl. 13:12

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om