Politiet pågrep tre personer etter tribunekaoset – kan bli flere pågripelser

Politiet bekrefter overfor VG at de pågrep flere etter skandalekampen på Åråsen. De er mistenkt for blant annet vold og drapstrusler mot politiet.

Det opplyser Wilhelm Bjølseth ved Skedsmo politistasjon, avsnittsleder patruljeavsnittet etter tribunekaoset under kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga sist helg.

– I går kveld (mandag) pågrep politiet tre menn bosatt Oslo-området med tilknytning til supportermiljøer rundt Vålerenga. De ble sittende i arresten i natt. De er avhørt av oss. De er mistenkt for blant annet drapstrusler mot politiet, vold og forsøk på vold mot politiet, opptøyer, skadeverk og ulovlig maskering, sier Bjølseth til VG.

Han sier at vold og alle forhold er relatert til hendelser på stadionområdet den aktuelle kvelden.

– Det er personer som er godt kjent av politiet fra før. Disse er ikke de eneste som er identifisert. Vi har også identifisert andre. Det kan bli andre anmeldelser og pågripelser i både LSK og VIF-miljøet, sier Bjølseth.

De tre ble sluppet fri etter avhørene, og politiet vil foreløpig ikke kommentere hvordan de avhørte stiller seg til skyldspørsmålet.

Oppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga sist helg ble stoppet to ganger i løpet av kampen. Bluss føk ut på banen og fyrverkeri ble skutt opp av maskerte supportere. Politiet vil ikke på nåværende tidspunkt kommentere ytterligere om rakettoppskytingen vil få følger.

– Nå blir det ordinær etterforskning. Vi har egentlig sikret oss de avhørene vi trenger slik vi vurderer saken nå, før det blir aktuelt med nye avhør. Eventuelt gjenstår det da ikke voldsomt stort arbeid før saken sendes til juristen for påtaleavgjørelse. Hvis man mener de er skyld i vold mot politi og drapstrusler, risikerer de ubetinget fengsel som straffereaksjon, sier Bjølseth.

Norges Fotballforbund (NFF) har nå dialog med politiet om saken.

– Vi har jevnlig kontakt med politiet. Skal ha et oppsummerende møte med begge politidistrikt, skriver Nils Fisketjønn, direktør Konkurranse i Norges Fotballforbund, i en mail til VG.

Politiet varsler nå at møtet er på torsdag i Lillestrøm mellom politi, NFF, klubber og supporterklubber og at de blir tilgjengelig for media i etterkant.

Kaoset på Åråsen startet allerede før avspark og var heller ikke over da dommeren blåste for full tid:

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt reagerte sterkt på hendelsen sist helg og åpnet for at begge klubber kan straffes etter helgens episoder.

På spørsmål om hvilke følger uroen på Åråsen kan få, skriver Fisketjønn:

– NFF administrasjon deltar ikke i påtale og eventuell sanksjonsileggelse. Det er det fotballens uavhengige organ som har ansvaret for.

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, varslet granskning av tribuneuroen etter kampen. Han sier til VG at det er en prosess som foregår. De har mottatt et brev fra Norges Fotballforbund med en svarfrist angående saken.

MASKERTE SUPPORTERE: Bildet av en gruppe Vålerenga-supportere i helgen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han forteller videre at de har hatt telefonisk kontakt med politiet og at det i den videre prosessen blir kontakt både med politiet og andre aktører. Identifiseringsarbeidet når det gjelder hvem de aktuelle personene er er også en del av dette arbeidet, opplyser Espeseth.

Det ble også kastet bluss og gjenstander inn på balkongen på en av leilighetene som er en del av stadion på Åråsen. Og tre personer ble bortvist før kampen.

På egne hjemmesider tok Klanen avstand fra tribunekaoset på Åråsen, når det gjaldt kasting av pyro på banen og maskering blant supportere.

LSKs arrangementssjef Truls Olsen, mente det var noen få som gjorde ting som ikke hørte hjemme på en fotballstadion. Men han mente mandag at de hadde fått tilbakemelding om at arrangementet var svært godt gjennomført.

FYRTE OPP: Bilde av Lillestrøm-supportere på Åråsen sist helg. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Operasjonsleder i Øst Politidistrikt, Karianne Knudsen opplyste til VG lørdag kveld at det var observert folk med jernstenger og andre som hadde dekket til ansiktet.

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable. I løpet av helgen og frem til første arbeidsdag i neste uke må vi skaffe oss mest mulig oversikt over det som er et trist kapittel i norsk fotball, sa NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG kvelden etter kampen.

Brann ble tidligere i bøtelagt med 25.000 kroner etter at bortesupporterne hadde fyrt opp bluss på Haugesund stadion 15. juni.

