Klopp meldte interesse for Sander Berge på Anfield

LIVERPOOL (VG) Etter en knepen seier over Genk kom Liverpool-manager Jürgen Klopp (52) bort til Sander Berge (21) med en klar beskjed.

Scenen utspilte seg like etter Liverpools 2–1-seier over Genk i Champions League tirsdag kveld. Klopp tok den norske midtbanespilleren til side og roste hans kvaliteter som fotballspiller.

– Du er en interessant spiller, en veldig interessant spiller, skal manageren for de regjerende Champions League-mesterne blant annet ha sagt til Berge, ifølge VGs opplysninger.

Asker-gutten har spilt to hele kamper mot Liverpool denne høsten og tydeligvis etterlatt seg et svært godt inntrykk. Tirsdag kveld brukte han tid på å komme seg inn i kampen mot en motstander som startet kampen i et heseblesende tempo, men utover i andre omgang fikk 21-åringen vist frem både en svært og pasningsfot og imponerende fysiske egenskaper.

Sander Berge svarer selv slik når VG spør ham om det lille møtet med Klopp:

– Det var et stort øyeblikk. Det er hyggelig. Man tar jo det med et lurt smil. Det er hyggelig at en så anerkjent trener kommer bort og sier noe sånt.

– Men alt i alt er det lagprestasjonen jeg er fornøyd med. Vi går foran, står opp og spiller såpass jevnt med Liverpool gjennom hele matchen. Det er det som betyr mest, sier Berge, uten å ville gå inn i detalj om hva som ble sagt mellom ham og Klopp.

Etter kampen byttet han drakt med Liverpools brasilianske midtbaneanker Fabinho.

Berges agenter Mike Kjølø og Morten Wivestad var til stede på Anfield for å overvære Genks kamp mot Liverpool. Midt under kampen begynte overgangsrykter rundt nordmannen å svirre etter at kommentatoren Bart Raes uttalte på belgisk TV at det er bestemt at nordmannen forlater Genk i januarvinduet, og at klubben angivelig er nær en avtale med en klubb som ikke er navngitt.

VG har konfrontert Genks sportsdirektør Dimitri De Condé, som også var til stede på Anfield, med disse påstandene. Han svarer kontant «nei» på spørsmål om de er nær en avtale om et Berge-salg.

Berge ble sterkt koblet til Premier League allerede i sommer, og Genk mottok et stort bud fra Sheffield United, men unggutten ønsket ikke å dra dit.

Under en direktesending på BT Sport for to uker siden fikk han ros av Manchester United-legenden Rio Ferdinand. På spørsmål om hvem han ville signert hvis han tok over en klubb som Everton eller Leicester, svarte TV-eksperten:

– Jeg liker Berge, den unge midtbanespilleren. Jeg tror han er 21 år. Han er god til å føre ballen.

