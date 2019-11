SNAKKET OM FREMTIDEN: Lars Lagerbäck under presentasjonen av troppen mot Malta og Færøyene på Ullevaal stadion tirsdag. Foto: Ørn E. Borgen

Lagerbäck (71) om landslagsfremtiden: – Det som taler mot ser jeg når jeg titter meg i speilet

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (71) vil gi Norges Fotballforbund rask avklaring på om han vil forlenge kontrakten. Alderen spiller inn for 71-åringen når avgjørelsen faller.

Kontrakten til Lagerbäck går ut etter sommeren, men Norges Fotballforbund varslet i forrige måned et møte for å avklare om 71-åringen vil forlenge kontrakten etter neste sommer. Da han presenterte neste landslagstropp tirsdag formiddag, kunne han ikke gi et klart svar på dette.

– Det som taler mot ser jeg når jeg titter meg i speilet. Det er naturligvis det store problemet. Da skal man binde seg opp for to år til og jeg vet hvor gammel jeg er i alle fall. Det er vel det største, sier Lagerbäck til VG på spørsmål om hva som taler for og mot kontraktsforlengelse.

Svaret høstet latter i salen under pressekonferansen. Svensken har snart ledet landslaget i tre år og er på tampen av en lang trenerkarriere.

Tirsdag ga han også U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud full støtte etter kritikken fra tre U21-spillere, som nekter å spille under Smerud fremover:

Lagerbäck setter pris på at folk rundt ham ønsker at han skal fortsette. Han mener også at landslagets gradvise fremgang taler for at han kan velge å fortsette som trener for landslaget. Til sommeren spilles EM i fotball. Nå er det trolig sluttspillet i Nations League til våren som blir Norges sjanse til å kvalifisere seg til mesterskapet.

– Når man ser på troppen så er det fire U21-spillere som aspirerer til en plass i startelleveren. Det er en utrolig interessant fotballgruppe å jobbe med, sier Lagerbäck.

– Merker du at elitefotballivet tar på nå?

– Nei, jeg mener jeg klarer det ganske bra generelt. Det er bare det at man må gjøre noen prioriteringer man ikke trengte å gjøre før. Før kunne man være pigg dagen etter da jeg kom hjem etter en drøyt tre uker lang samling, der vi jobber veldig intensivt. Nå må man hente seg inn igjen i noen dager, sier Lagerbäck.

Hvorvidt han har støtte fra sin private hjemmebane for å fortsette, vil han ikke røpe.

INSPIRERT: Lars Lagerbäck blir inspirert av den nye generasjonen unge spillere som inntar landslaget. Foto: Ørn E. Borgen

Lagerbäck har allerede hatt en prat med forbundet om fremtiden. Da fikk han ikke noen tidsfrist.

– Men min personlige oppfatning er at dette bær avklares så tidlig som mulig for Norges Fotballforbund. Når de er så snille at jeg er førstevalget så er det viktig for landslagets horisont og Fotballforbundets horisont at det blir en avklaring så tidlig som mulig, sier Lagerbäck.

Landslagsassistent Per Joar Hansen mente at han ikke merker alderen til Lagerbäck. Selv har Hansen også kontrakt frem til sommeren.

– Alder er bare et tall. Jeg kjenner både 40- og 50-åring «som er 80» og jeg kjenner han «som er 40–50». Han må diskutere med seg selv og finne ut om han har drivet, energien eller motivasjonen. Du kan ikke drive med dette om du er hundre prosent. Det kan ikke være snev av tvil om man er motivert eller ikke, sier Per Joar Hansen til VG og fastslår at Lagerbäcks arbeidskapasitet er imponert ham.

