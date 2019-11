Tottenham-skuffelse og ny VAR-slakt i Premier League: - Hva gjør de med spillet vårt ?

(Tottenham - Sheffield United 1–1) Sheffield United fikk en scoring annullert mot Tottenham for en offside så minimal at det var umulig å se på bildene, og den var heller ikke direkte involvert i scoringen som førte til mål. Det vekker sterke reaksjon.

– Det er VAR på sitt mest absurde. De annullerer en Sheffield United-scoring for offside, men det er umulig å se om det er offside eller ikke. Hva gjør de med spillet vårt, skriver tidligere Tottenham-spiller og nå TV-personlighet, Gary Lineker, på Twitter.

Reaksjonene kom etter at Enda Stevens serverte David McGoldrick til 1–1 på Tottenham Hotspur Stadium. Den situasjonen var grei. Men før Stevens fikk ballen hadde John Lundstram slått et innlegg, som gikk helt over til venstre hvor Stevens plukket den opp. Etter å ha gått gjennom situasjonen med Lundstram i nærmere fire minutter, konkluderte VAR-dommerne på offside. Basert på stillbildene var det umulig å kunne si, men strekene viste til slutt marginal offside på Lundstram.

Også i Sky Sports sitt studio ble det diskusjoner. Tidligere Liverpool-trener Phil Thompson ristet på hodet, mens programleder Jeff Stelling i bakgrunnen roper «what has happened to the game» under sendingen.

I sosiale medier har mange reagert, og mener dette er et nytt eksempel på at VAR ikke fungerer spesielt bra i Premier League:

Ny Tottenham-skuffelse

Tottenham hadde spilt fire kamper på rad i ligaen før hjemmeoppgjøret mot nyopprykkede Sheffield United lørdag.

I 1. omgang var det Sheffield United som var nærmest. Spurs-keeper Paulo Gazzaniga måtte vise det beste han har i sitt repertoar på et langskudd fra Oliver Norwood. Senere fikk John Lundstram en kjempesjanse fra kort hold, men forlenget den utenfor, før han like etter smalt ballen i stolpen fra kort hold.

Tottenham hadde sjanser ved Harry Kane og Giovani Lo Celso, men ingen av dem greide å treffe mål med sine avslutninger.

Sheffield United fortsatte å kjøre kampen etter pause, men Spurs tok ledelsen etter en tabbe av Enda Stevens - som sendte Heung-min Son alene med keeper.

Minuttet etter kom VAR-annulleringen, men ti minutter før slutt fikk Sheffield United sin etterlengtede utligning. George Baldock prøvde nok et innlegg, men kunne juble da ballen skrudde inn i lengste hjørnet.

Med en ny uavgjort begynner alarmene å lyse med tanke på en topp fire-plassering for Tottenham.

De har nå ni poeng opp, og en kamp mindre spilt enn Leicester på 4. plass. Leicester møter Arsenal 18:30.

ANNULLERT: David McGoldrick feiret sitt første Premier League-mål, som over tre minutter senere ble annullert. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

