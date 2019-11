STRAFFET GAMLEKLUBBEN: Joshua King, her i duell med Victor Lindelöf, scoret kampens eneste mål for Bournemouth mot Manchester United. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Kings bitre United-brudd: – Veldig vanskelig

BOURNEMOUTH (VG) Etter å ha senket gamleklubben med et kunstmål kom Joshua King (27) inn på omstendighetene som førte til at han forlot Manchester United for seks år siden.

Med blodflekker på de hvite sokkene sine tok nordmannen seg tid til å svare på medienes spørsmål i pressesonen på Vitality Stadium.

Han smiler og sier det er «ekstra spesielt» å score mot sin tidligere klubb, men er ikke like lystig når Manchester United-exiten i januar 2013 blir et tema.

– Hva tror du? svarer han i kjent King-stil når en journalist spør om det var tøft å forlate Manchester United som 20-åring, da han først ble lånt ut og deretter solgt til Blackburn.

– Det var selvfølgelig veldig vanskelig å dra. Det var verdens største klubb på den tiden, da jeg dro, med historien, med Sir Alex Ferguson. Jeg visste at det kom til å bli tøft da jeg flyttet dit som 16-åring, men jeg trodde at jeg kunne klare det og få sjansen. Sir Alex pleide å gi noen av ungguttene sjansen, som Danny Welbeck og Federico Macheda, han ga dem tillit, men jeg følte aldri at jeg fikk sjansen, så jeg følte at jeg måtte tenke på meg selv, sier King etter å ha satt denne scoringen mot United:

Han har tidligere åpnet opp om at han ble «forbannet» på Sir Alex Ferguson da managerlegenden valgte å benke ham i en Champions League-kamp mot Galatasaray, der han i stedet kom inn fra benken, mens Macheda fikk starte. Etter det ble han lånt ut til Blackburn i noen måneder før overgangen ble gjort permanent ved årsskiftet i 2013.

– Jeg kunne kanskje vært tålmodig, blitt værende og spilt for reservelaget, men jeg følte at jeg måtte komme meg videre og spille mannefotball, sier King etter å ha scoret sitt tredje mål mot Manchester United som Bournemouth-spiller.

Med spillere som Robin van Persie, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Javier Hernández og Danny Welbeck foran seg i spisskøen var det ikke lett for King å slå igjennom. Han fikk kun to innhopp for førstelaget, men briljerte på reservelaget under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

– Jeg sa til meg selv at «jeg fyller 21 år, jeg må dra og spille førstelagsfotball». Jeg dro til Blackburn. Jeg kom ikke skikkelig i gang der, men hadde troen på meg selv om kvalitetene mine, jeg jobbet hardt, men fikk aldri sjansen der heller. Jeg spilte bare på kanten, men visste at jeg var en spiss. Så fort jeg fikk sjansen på topp, scoret jeg hat trick mot Stoke. Kontrakten min gikk ut og jeg kom til Bournemouth, sier King.

– Hadde du på noe tidspunkt troen på at du kunne lykkes i United?

– Jeg debuterte som 17-åring, men United-laget var fantastisk på den tiden. Jeg trodde at jeg kunne klare å bli en spiller i førstelagstroppen, men jeg hadde mange skader i United, selv om jeg vil ikke bruke det som unnskyldning. Skadene holdt meg tilbake hver gang jeg kom i gang. Jeg vokste, ble en mann og sa: «Hør her, jeg føler ikke at får en sjanse her, jeg må komme meg videre, fokusere på meg selv og forsørge familien min». Det gjorde jeg, og nå spiller jeg Premier League-fotball på høyt nivå for femte sesong på rad, sier King stolt.

Lørdag viste han gamletreneren Solskjær og de tidligere lagkameratene David de Gea, Ashley Young og Jesse Lingard hva de har gått glipp av, med en fabelaktig scoring som senket Manchester United.

Publisert: 03.11.19 kl. 03:58







