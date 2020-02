Solskjærs storkjøp herjet vilt i ny United-seier

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Watford 3–0) Old Trafford-publikummet har ikke vært bortskjemt med fotballkunst de siste årene, men stadionet levde en sjelden gang opp til kallenavnet «drømmenes teater».

For mindre enn 20 minutter siden

Hovedrollen ble spilt av en portugisisk nysignering som sto bak alle målene i en seier som gjør at Manchester United inntar femteplassen i Premier League med tre poeng opp til fjerdeplass Chelsea.

Bruno Fernandes åpnet ballet i første omgang da han både skaffet og scoret et straffespark, utført på elegant vis med et frekt hopp i tilløpet som sendte Watford-keeper Ben Foster på bærtur.

Portugiseren fulgte opp sitt første United-mål med en perfekt stikker til Anthony Martial i andre omgang, men det var franskmannens prestasjon som skilte seg ut denne gangen.

Da sjansen så ut til å være over, fintet han bort en Watford-forsvarer med en kjapp dragning før han chippet ballen nonsjalant over Foster.

– Ren magi av Martial, skriver Evening Standard-journalisten James Robson på Twitter om scoringen som går sin seiersgang på sosiale medier.

Kampens tredje mål, igjen etter målgivende pasning fra Fernandes, var ikke langt unna samme klasse: 18 år gamle Mason Greenwood tok med seg ballen med venstrefoten og plasserte den makeløst i krysset via tverrliggeren.

Trøblete start

Ettermiddagen på Old Trafford startet med en svært verdig markering for den nylig avdøde legenden Harry Gregg, som ble minnet ett minutts stillhet. Selve kampen startet derimot på mindre elegant vis for Manchester United.

Først slo Victor Lindelöf en feilpasning over sidelinjen og ble hånet av bortefansen. Så krasjet Harry Maguire og Nemanja Matic i hverandre og ga Troy Deeney en stor mulighet til å score. Luke Shaw ryddet opp.

Kaoset førte til at Solskjær, som vanligvis blir sittende og observere i første omgang av kamper, var oppe av stolen før det var spilt fire minutter for å gi flere av spillerne sine irettesettelser.

Omgangen fortsatte med mye slurv fra Uniteds side, men også noen fine øyeblikk i angrep, der januarkjøpet Fernandes fortsatte å imponere. Det var portugiseren som skulle låse opp kampen for Solskjærs menn.

Etter å ha blitt spilt igjennom av Daniel James, pirket Fernandes ballen forbi keeperen og gikk i bakken. Straffesparket tok han selv, med et frekt lite hopp i tilløpet som sendte Ben Foster feil vei, før han kunne skli på knærne og feire sitt første Manchester United-mål.

Det er ikke ofte at en ny signering går rett inn på laget og blir straffeskytter, men 25-åringens statistikk gjør ham til et uunngåelig valg: Det er fire år siden han sist bommet fra elleve meter – siden har han scoret på 13 strake straffer, ifølge Opta.

United står denne sesongen med en langt mindre flatterende fasit: Fem scoringer og fem bommer på ti straffer.

VAR-annullering

Like etter pause ble Watford nok en gang straffet, denne gangen av VAR, etter at Troy Deeney hadde kriget ballen i mål. Craig Dawson hadde blitt truffet i skulderen av ballen i forkant av målet, og videodommerne vurderte det som en hands.

Det har vært en fin uke for Manchester United i VAR-sammenheng, ettersom de også slapp unna to Chelsea-scoringer og en mulig Harry Maguire-utvisning i mandagens 2–0-seier på Stamford Bridge.

Watfords trodde de hadde utlignet i noen få sekunder, men fikk sitt håp om poeng raskt begravet av klassescoringene til Martial og Greenwood, begge servert av Bruno Fernandes, som har hatt en umiddelbar innvirkning på lagets angrepsspill gjennom sin kreativitet, teknikk og presisjon i pasningsspillet.

Med en tremålsledelse kunne Solskjær gjøre et trippelbytte ti minutter før slutt: Inn kom Odion Ighalo til sin Old Trafford-debut mot gamleklubben, Scott McTominay gjorde comeback etter et langt skadeavbrekk, og unggutten Tahith Chong fikk etterlengtede Premier League-minutter.

I sum ble det en perfekt ettermiddag for Solskjær.

Publisert: 23.02.20 kl. 16:51

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 27 15 5 7 54 – 27 27 50 4 Chelsea 27 13 5 9 45 – 37 8 44 5 Manchester United 27 11 8 8 41 – 29 12 41 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser