GODT HUMØR: Veton Berisha er kommet hjem til Viking stadion for å bidra i mannskapet til Bjarne Berntsen, som skal følge opp en sterk 2019-sesong, blant annet med cupmesterskap på Ullevaal i desember. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bjarne Berntsen: «Måtte» hente Veton Berisha hjem

STAVANGER (VG) – Det er dette jeg ikke fikk være med på, sier Veton Berisha (25) – og ser på bakgrunnen til VGs bilde.

Merk: Dette intervjuet ble gjort før Eliteserien ble utsatt på ubestemt tid.

Det viser Viking-gjengen som vant cupen i 2019. Men nå har han sjansen: Bjarne Berntsen (63) følte at han «måtte» hente yngste Berisha hjem ...

For det var vinterens betente saga: Veton Berisha som sa klart fra, selv om han var under kontrakt med Brann, at han heller ville spille for Viking. Som han også ønsket før 2019-sesongen.

Men da hadde ikke Viking økonomi til å hente Veton Berisha, så han havnet i Brann. Etter én sesong med blandet suksess for Berisha i Brann, men stor suksess for Viking i cup og serie, prøvde han seg igjen. Denne gangen var fremgangsmåten annerledes.

Spilleren sa klart fra hvor han mente han hørte hjemme.

– Det ble vanskelig å IKKE hente Berisha hjem etter alt som ble sagt, smiler Bjarne Berntsen.

Spissen ble sett på som illojal. Men det førte frem. Og spørsmålet blir: Ville Veton Berisha klart å få til overgangen til Viking hvis han ikke hadde gått så offensivt ut?

– Godt spørsmål, svarer Veton Berisha – og smiler.

Han er uansett glad det løste seg, og nå er han klar til å gi alt for Viking, klubben han forlot i 2015, etter det Bjarne Berntsen beskriver som Berishas «store sesong».

FORKLARER: Bjarne Berntsen forklarer VG hva sesongen 2020 kan bringe for Viking. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– 11 mål på 15 kamper, før han dro til Tyskland, sier Berntsen – mannen med en ekstrem hukommelse. Og nå sitter han på Vikings «trener-rom», omgitt av det han mener er et fantastisk team, og snakker med VG om livet etter seieren på Ullevaal. Og sin egen fremtid.

For ting blir annerledes nå. Viking rykket opp i 2018, og i Stavanger ville de fleste vært fornøyd bare klubben overlevde i 2019. I stedet kom Viking voldsomt utover i sesongen, sikret seg en femteplass i serien – og spilte seg til en cupfinale de vant mot Haugesund. Klubbens første tittel siden 2001.

Kongepokalen ser vi, litt tilfeldig, på kontoret til Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen ... den står, ved siden av en kaffekanne, på et bord. Beviset på suksessen i 2019 er i hvert fall fortsatt i Viking-huset, den må leveres igjen i god tid før cupfinalen i 2020 ...

Med kongepokalen stiger forventningene til Viking. Ingen vet det bedre enn Bjarne Berntsen. Han har levd et helt liv i både klubben Viking og byen Stavanger. Han er 63 år nå. Hvor lenge skal han trene Viking?

– Denne sesongen, og én sesong til. Så er det over. Etter det får vi se om Viking finner en annen rolle til meg etter 2021. Jeg fungerer jo som både hovedtrener og sportssjef nå. Og spillerlogistikk er en av mine styrker, sier Bjarne Berntsen – og mer enn antyder at han bør bli Vikings sportssjef fra 2022 ...

Men nå er det fullt fokus på sesongen «etter suksessen».

– Det er viktig at Viking nå sier at «vi VAR norgesmestre, vi ER ikke norgesmestre». Det blir en annerledes inngang for oss denne sesongen, både byen og supporterne vil se på oss på en annen måte, motstanderne også, sier Bjarne Berntsen.

I tillegg til at utgangspunktet blir annerledes så har Berntsen mistet de to spillerne som, kanskje, først og fremst gjorde laget annerledes: Kristian Thorstvedt og Zlatko Tripic.

IVRIG: Bjarne Berntsen er fortsatt svært aktiv på treningsfeltet – de gangene han er der. Ofte trekker han seg tilbake, med hovedvekt på spillerlogistikk. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– De to var ekstreme når det gjaldt mål, målpoeng – og det å skape målsjanser. Så kollektivet må erstatte disse to, sier Berntsen.

Men han har hentet hjem to gamle Viking-helter som, forhåpentligvis, skal være med og erstatte de to som skapte mest for Viking i 2019: Veton Berisha og Yann-Erik de Lanlay.

– De spillerne vi henter skal, i hovedsak, være lokale, ydmyke og hardtarbeidende spillere med spisskompetanse. Og sånn jeg kjenner dem, så er disse to akkurat det, sier Bjarne Berntsen.

Han skal dyrke det lokale, og så lenge begge disse gamle heltene ønsket seg hjem, så var det liten tvil hos Bjarne Berntsen: Berisha og de Lanlay ville han ha på laget sitt.

Han er stolt av lagbyggingen sin, noe han også holder foredrag om.

– Etter nedrykket i 2018 måtte det en totalrenovering til. 16 spillere forsvant ut. Og det jeg er stolt av, er at vi har truffet så godt på spillerlogistikken. Spesielt sommervinduene har vært veldig gode for Viking. Vi foretok fem spillerkjøp sommeren 2018 og to i fjor sommer. Og vi traff på det meste, sier Bjarne Berntsen – litt stolt.

Han er voldsomt inspirert av Jürgen Klopp og Liverpool, favorittlaget hans. Alle treningene går på ganske liten plass, med mange spillere og med høy intensitet i spillet.

– Høyt press, vi skal ha folk frem, vi skal se gjenvinning – og så skal vi snu spillet raskt, sier Berntsen – omtrent som et ekko av Klopp.

Samtidig er han ydmyk i den forstand at han vet hvor kort vei det er fra topp til bunn, og fra suksess til fiasko, i norsk fotball. Han har vært med på det meste, og derfor sier han også:

– Vårt fokus er å holde oss, bygge klubben videre med de forholdsvis knappe ressursene vi har, være beskjedne, men flinke på overgangsmarkedet, finne de beste lokale spillerne – og på sikt etablere klubben på øvre halvdel av tabellen, sier Bjarne Berntsen.

Men han legger raskt til:

– I gode sesonger skal Viking kjempe om mesterskap og pokaler.

Og kjenner vi Veton Berisha rett så holder det ikke at han kan se på et bilde av Vikings cupmestre mens han selv spilte i Brann.

Han kom hjem for å vinne.

Publisert: 15.06.20 kl. 18:02

