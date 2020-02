BARCA-JUBEL: Frenkie de Jong har etablert seg greit hos Barcelona. Her jubler han sammen med Lionel Messi (t.v.) og Arthur (i midten). Foto: ALBERT GEA / X01398

Frenkie de Jong: – Jeg møtte dessverre aldri Cruyff

Da Frenkie de Jong (22) dro til Katalonia, var det mange som lot tankene gå til den avdøde Barcelona-legenden Johan Cruyff.

Oppdatert nå nettopp

– Dessverre, jeg møtte aldri eller snakket med Johan Cruyff. Det er en skam, men sørgelig nok fikk jeg aldri snakket med ham, sier Frenkie de Jong i et intervju med UEFA foran tirsdagens Champions League- oppgjør i Napoli.

– Men jeg følte hans innflytelse. I Ajax, men også i Barcelona. Han har hatt stor påvirkning. Måten folk snakker om ham, og på dem som jobbet med ham eller opplevde ham, er det tydelig at han var en veldig spesiell person, fortsetter landsmannen de Jong.

LEGENDE: En Barcelona-supporter fotograferer et bilde av Johan Cruyff rett etter nederlenderens død i 2016. Foto: PAU BARRENA / AFP

– Navnet hans kommer veldig fort opp når folk snakker om fotball, og du sier at du er nederlandsk. Hans syn på fotball hadde en vesentlig påvirkning. De er ham evig takknemlig.

Onsdag kan du vinne hele 71 millioner kroner i Vikinglotto! Spill her før kl. 18.00 på onsdag!

Johan Cruyff spilte i Barcelona fra 1973 til 1978, i sine aller beste år. Han var trener i åtte år fra 1988 til 1996 - og skaffet klubben 11 trofeer, inkludert supercup’er.

Allerede i januar 2019 ble det klart at Barcelona hadde vunnet kampen om Ajax-juvelen, men overgangen ble ikke effektuert før sist sommer.

– Det var en enorm begeistring rundt ham etter signeringen på grunn av spillet han leverte for Ajax og Nederland, sier Tobias Storruste Dahle, som er fotballskribent for blant annet Barca-siden blaugrana.no.

– Frenkie de Jong ble beskrevet som en syntese av Sergio Busquets og Andrés Iniesta. Han er god til å ta av press, som er veldig viktig i den karakteristisk pivót-rollen i Barcelona – den som i senere tid kun har blitt omtalt som «Busquets-rollen». Han har også defensive kvaliteter, som åpenbart er viktig som dyp midtbanespiller. Blant annet spilte han tidvis midtstopper da han var i Ajax. Evnen hans til å forsere med ball, og måten han gjør det på, tofotsfinta, kan minne litt om Iniesta, og om Laudrup før ham, sier Tobias Stourruste Dahle.

– Hva med Cruyff-sammenligningen?

– Jeg tror det dreier seg mer om den ikoniske statusen han hadde, i tillegg til hans nederlandske opphav. Jeg, og flere med meg, vurderte Frenkie de Jongs potensial som nærmest grenseløst.

– Hvordan har han spilt?

– Frenkie de Jong har ikke klart å sette preg på Barcelona på den måten som en kanskje hadde sett for seg, men samtidig synes jeg han glimtvis viser tendenser til et nivå som veldig få midtbanespillere i verden har.

Tobias Storruste Dahle trekker fram at de Jong har kommet til Barcelona i en vanskelig tid.

– Jeg tror personlig at noe av årsaken til at det ikke har løsnet helt ennå, handler om støyen som har vært i og rundt klubben, ikke minst i forbindelse med trenerskiftet. Jeg tror heller ikke at Ernesto Valverde sin måte å spille fotball på var optimal for Frenkie. Der har jeg langt større tro på at Quique Setién kan få det beste ut av ham.

– Han har allerede klart å sette sitt preg på laget, men vi må fortsatt vente en god stund før vi kan konkludere med noe som helst. Han er i sin første sesong i en ny klubb i et nytt land med et nytt språk - og han er ganske ung. Personlig har jeg fortsatt tro på Frenkie de Jong.

Klikk her hvis du ønsker å teste vinnerlykken din i Vikinglotto!

Frenkie de Jong sier i intervjuet med UEFA at han «føler seg hjemme» i Barcelona, men at han kan mye bedre enn han har gjort til nå. Han synes også det er stort å spille sammen med sitt idol som barn, Lionel Messi.

– Vi har masse kvalitet, selv om det ikke alltid vises. Jeg har sett fremgang i det siste, så forhåpentligvis finner vi toppformen i tide.

Ukens Champions League-kamper (alle kl. 21.00):

Tirsdag:

Chelsea-Bayern München (TV 2 Sport1, Sumo og Viaplay).

Napoli-Barcelona (Viasport1 og Viaplay).

Onsdag:

Lyon-Juventus (TV 2 Sport 1, Sumo og Viaplay).

Real Madrid-Manchester City (Viasport 1 og Viaplay).

VGs tips: Barcelona-seier

Begge lag har prestert brukbare resultater nylig under ferske trenere. Og begge lag kom seg gjennom høstens gruppespill uten å ryke.

Skal vi plukke på noe med Napoli under trener Gennaro Gattuso så er det at laget har blitt påført tap i fire av fem siste hjemmekamper i serien.

Barcelona rører det til i forsvaret til tider. Men når overgangene først sitter er det en fryd å se på. Og så er Lionel Messi åpenbart i form med fire ligamål på lørdag. Scoringsspill på Messi står til 1,80 i odds.

Men HUB-forslaget vårt er borteseier til 2,10 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 25.02.20 kl. 10:51 Oppdatert: 25.02.20 kl. 11:06

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser