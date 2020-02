TØFFE TAK: Sander Berge i duell med Brightons Davy Pröpper. Foto: LEE SMITH / Reuters

Sander Berge får ros av sjefen: – Enestående

SHEFFIELD (VG) (Sheffield United – Brighton 1–1) Sander Berge (22) har fortsatt til gode å tape etter det som beskrives som hans beste kamp for klubben så langt.

Etter å ha blitt byttet ut etter henholdsvis 68 og 61 minutter i sine to første kamper for Sheffield United, fikk Berge denne gangen 81 minutter før han ble applaudert av på Bramall Lane.

Asker-gutten fortsatte å finne seg gradvis til rette i sin nye rolle som høyre indreløper; han var anonym i den første omgangen, men langt mer involvert etter pause.

Like etter en times spill var han nær en kjempemulighet, men han mistet ballen etter et litt for langt touch.

– Jeg synes det var hans beste prestasjon for oss. Han spiller i en annerledes posisjon for oss, men jeg tror knapt han ga bort ballen. Pasningsspillet hans var strålende, sier Sheffield United-manager Chris Wilder til VG.

– Han er en ung gutt som kommer til et nytt land med mye press på seg. Han har vært enestående og holder en god spiller (John Lundstram) ute av laget for øyeblikket. Han kommer til å vokse og vokse, og for meg var hans tredje kamp hans beste for oss, sier Wilder.

Berges midtbanekollega John Fleck er også imponert.

– Han har vært kjempebra. Det er første gang han spiller i Storbrittania, og jeg synes han har vært strålende, sier skotten til VG.

Berges lag fikk en drømmestart på kampen da backen Enda Stevens på spektakulært vis banket ballen i nærmeste kryss fra skrått hold etter 27 minutter, men hjemmeledelsen skulle ikke vare lenge.

Bare tre minutter senere glapp Brighton-spiss Neal Maupay unna markeringen fra Berge og Jack O’Connell, og nikket inn utligningen.

– Litt skuffet over det målet, sier hjemmelagets manager Wilder.

Flere mål ble det ikke, til tross for lange perioder med Sheffield United-press i andre omgang, inkludert et sleivtreff av spissen Ollie McBurnie fra glimrende scoringsposisjon ti minutter før slutt.

John Lundstram, som kom inn for Berge de siste ti minuttene, havnet umiddelbart i trøbbel da han stemplet Lewis Dunk stygt i kneet. VAR brukte lang tid på å sjekke situasjonen som et mulig rødt kort, men konkluderte med at Berge-erstatteren slapp unna utvisning.

Det ene poenget betyr at Sheffield United ligger på sjetteplass med like mange poeng som Tottenham, og fire poeng opp til fjerdeplass Chelsea. De kan bli passert av Manchester United dersom Ole Gunnar Solskjærs menn slår Watford søndag.

Publisert: 22.02.20 kl. 17:51 Oppdatert: 22.02.20 kl. 19:08

