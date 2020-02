SCORINGSHUMØR: Toby Alderweireld scoret både selvmål og mål i kampen mot Aston Villa. Foto: Rui Vieira / AP

Son skrev historie da Spurs snudde til seier

(Aston Villa - Tottenham 2–3) Toby Alderweireld gjorde opp for seg etter et selvmål, men det så lenge ut til å kun ende med ett poeng til hvert av lagene. Så dukket historiske Heung-min Son opp på overtid.

Nå nettopp

Kampen mellom Aston Villa og Tottenham bød på en heseblesende forestilling, særlig i første omgang. Det hele begynte med at Tottenhams midtstopper Toby Alderweireld satte et innlegg i eget nett etter allerede ni minutter.

Midtstopperen sørget imidlertid for balanse i regnskapet 18 minutter senere. Ballen spratt perfekt til 30-åringen som fra kloss hold banket ballen opp i nettaket bak Pepe Reina i Aston Villa-buret.

Gjennom de 45 første minuttene kom sjansene på løpende bånd foran begge mål. Både Hugo Lloris og Reina fikk mange baller skutt mot seg, og sistnevnte gjorde seg særlig bemerket i oppgjøret.

Straffebom

Noe av de aller siste som skjedde i den første omgangen var at bortelaget fikk straffespark. Steven Bergwijn fosset gjennom på kanten, og i et forsøk på en avslutning ble han felt. Dommer blåste ikke straffespark, men etter en VAR-sjekk fikk José Mourinhos Tottenham straffespark.

Heung-min Son tok sats, og siktet seg inn på venstre hjørne, men Reina var raskt over og reddet straffesparket. Son luktet returen, og fra kloss hold tuppet kanten Tottenham i ledelsen på Villa Park. Den scoringen gjorde at han ble tidenes første asiateren til å nå femti scoringer i Premier League.

Etter pause fortsatte de store målsjansene å komme jevnlig, og en som særlig fikk nok av muligheter til å sette ballen i nettet var Dele Alli. Midtbanespilleren klarte derimot aldri å få nettkjenning mot laget som kjemper en kamp om å overleve i Premier League.

Historiske Son

Dette skulle vise seg å være kampen der midtstopperne skulle stjele all oppmerksomhet. Björn Engels var en av tre midtstoppere hos Aston Villa som gikk opp på et hjørnespark etter 53 minutter, og med en dødballfot som Jack Grealish sin, så blir det fort farlig. Engels styrte ballen ned i gresset før den spratt i mål bak Hugo Lloris, og dermed var lagene like langt igjen.

Tottenham la inn en sluttspurt med Son og Bergwijn i hovedrollen, men Pepe Reina sto en kanonkamp til tross for de to innslupne målene. Den rutinerte spanjolen måtte flere ganger i aksjon for å hindre Mourinhos menn i å sette den avgjørende scoringen.

På overtid sprakk det imidlertid for Pepe Reina da Son fosset i bakrom før han satte inn matchvinner-scoringen et halvt minutt før overtidsminuttene var over.

Sons første scoring i kampen gjorde at han ble tidenes første asiater i Premier League til å nå 50 mål.

Publisert: 16.02.20 kl. 16:55

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 25 16 3 6 65 – 29 36 51 3 Leicester City 26 15 5 6 54 – 26 28 50 4 Chelsea 25 12 5 8 43 – 34 9 41 5 Tottenham Hotspur 26 11 7 8 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser