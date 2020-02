HANDS! Timo Werner i kampen mot Bayern München nylig. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

Fjørtoft: – Han passer perfekt til måten Klopp spiller på

Timo Werner (23) skal stå på handlelisten til Jürgen Klopp til sommeren. Det vil i så fall koste Liverpool 550-600 millioner kroner.

– Liverpool skal være svært interessert i Werner, sier Viasports Jan Åge Fjørtoft, som kjenner tysk fotball ut og inn.

Hans oppfatning blir støttet av en artikkel i vanligvis velinformerte Sport Bild, som melder at den tyske Liverpool-manageren er interessert, og at RB Leipzig-spilleren har en utkjøpsklausul på 55-60 mill. euro, avhengig av hvordan klubben gjør det denne sesongen.

– Bundesliga har tre spillere som alle de store klubbene i Europa ønsker å kjøpe. Og denne sommeren vil nok både Timo Werner, Kai Havertz og Jadon Sancho bytte beite. Den rimeligste er Werner, som har har en utkjøpsklausul på cirka 55 millioner euro, sier Jan Åge Fjørtoft.

– Passer Timo Werner i Liverpool?

– Han vil passe perfekt til måten Klopp spiller på. Og leder på. Werner har vært skeptisk til å dra utenlands, men Klopp er en trener som alle ønsker å spille for.

The Athletic har skrevet at Timo Werner allerede skal ha avslått et tilbud fra Liverpool, grunnet manglende garantier for spilletid i ei angrepsrekke med Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino.

– Ja, Liverpool har allerede ypperste klasse i angrep. Men jeg har en følelse av at én av dem vil gå videre. Etter Champions League, VM-tittel og Premier League-tittel er det et perfekt tidspunkt å fornye laget. Kanskje er det Salah som føler at han trenger en ny utfordring, tenker Jan Åge Fjørtoft.

– Liverpool mener alvor, skriver Sport Bild og hevder at det allerede sist sommer var første kontakt mellom RB Leipzig og Liverpool om Werner. Han har selv antydet at Premier League er stedet i et intervju med Bild i januar:

– Premier League er definitivt den mest interessante ligaen. Det er noe spesielt med å se på ligaen og å spille der, men per i dag er det ikke noe jeg lengter etter, sa Timo Werner - og viste at han kan sin tyske fotballhistorie:

– Jeg liker å spille i Fritz Walter-vær, så derfor ville ikke England være det verste.

Fritz Walter var kaptein på det tyske laget som tok VM-gull i 1954. Han likte godt å spille i regnvær. Forklaringen skal være at han pådro seg malaria under den andre verdenskrig og at han ikke likte å spille i varmt vær.

RB Leipzig-direktør Oliver Mintzlaff sier til Sport Bild at de fikk henvendelser om Werner også i vinterpausen. Ifølge sportsmagasinet skal det ha handlet om Chelsea, Atlético - og onsdagens motstander Tottenham.

– Jeg kan nok tenke meg å spille utenlands en dag, men det er ikke én spesiell klubb jeg ser for meg. Jeg er åpen for alt, sa Timo Werner i Bild-intervjuet.

Onsdag skal RB Leipzig møte Tottenham i London. Klubben fra det østlige Tyskland har aldri tidligere møtt en engelsk klubb i Europa. Det er første gang klubben er i åttendedelsfinalen i Champions League, mens Tottenham som kjent spilte finale mot Liverpool i fjor. RB Leipzig vant en gruppe som ellers besto av Lyon, Benfica og Zenit St. Petersburg.

VGs tips: Uavgjort.

Dette er første CL-kamp av to i utslagsrunden, og ikke alle lag ønsker å risikere mer enn absolutt nødvendig. Det får heller eventuelt komme i kamp nummer to.

Tottenhams fordel er at de har mer rutine i denne fasen av turneringen enn akkurat RB Leipzig. Tyskerne leverte noen svake kamper fra slutten av januar, men slo tilbake med 3–0-triumfen over Werder Bremen sist.

Nord-London-vertene har vunnet fem og og spilt uavgjort i to av sine syv siste matcher i alle turneringer. De spilte en herlig kamp mot ASton Villa på søndag (3-2-seier). Nedturen var at Heung-Min Son ble påført en skade. Fra før er som kjent Harry Kane ute, og slik er vertene vingeklippet offensivt.

Uavgjort kan være løsningen spillmessig her. Oddsen er 3,35, spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen.

Publisert: 19.02.20 kl. 12:48

