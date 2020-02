EKS-LSK-TRENER: Jörgen Lennartsson trente Lillestrøm ut sesongen. Foto: Christoffer Andersen

LSK-topp mener Lennartsson burde vært sparket tidligere

Styreleder i Lillestrøm, Morten Kokkim, sier under årsmøte til klubben at han angrer på at Jørgen Lennartsson.

Lillestrøm har årsmøte torsdag, og den nedrykksklare klubben har kommunisert et årsresultat på minus 12 millioner kroner i forkant. Hovedtrener Jörgen Lennartsson ledet laget til kvalifiseringsplass i Eliteserien etter en miserabel høstsesong uten én seier på de elleve siste kampene.

Styret satt rolig helt til siste serierunde, som endte 0-0 mot Sarpsborg og plasserte LSK på 14. plass. Da fjernet klubben svensken og innsatte Tom Nordlie for de to kvalikkampene mot Start. Det endte med 5-5 og nedrykk på bortemålsregelen etter et uvirkelig drama på Åråsen i midten av desember.

Styreleder Morten Kokkim var mannen som bestemte – sammen med eget styre – at Lennartsson skulle sitte til og med siste serierunde. Nå angrer han åpenbart.

– Vi fikk nedrykket rett i fleisen. Vi burde ha avsluttet med hovedtrener på et tidligere tidspunkt. Det er vårt ansvar. Høsten ble katastrofal, sier Kokkim på årsmøtet, som strømmes av Romerikes Blad.

Lennartsson skriver i en sms til VG at han ikke ønsker å kommentere sin tidligere styreleders utspill.

Publisert: 27.02.20 kl. 19:53

