Kriseavslutning for Real Madrid: Tapte tre av fire siste kamper

(Real Madrid-Real Betis 0–2) Real Madrid avsluttet sesongen med en form som var blant de aller dårligste i La Liga. I årets siste kamp gikk laget på et nytt tap, hjemme i Madrid.

Oppdatert nå nettopp







For da en troféløs sesong skulle rundes av hjemme på Santiago Bernabéu gikk det galt også der for Real Madrid. Klubben har bare tatt fire poeng på de siste fem kampene og tapte tre av de fire siste kampene. De siste fem serierundene var det bare Rayo Vallecano og Girona som var dårligere i La Liga.

Mål fra Loren Moron og Jese Rodriguez ga bortelaget Real Betis alle poengene søndag, noe som avsluttet en sesong, der de også røk ut i 8-delsfinalen i Champions League. Og det har ikke gått Zinedine Zidanes vei siden han igjen tok over Real Madrid igjen i mars. Han trakk seg som Real Madrid-manager etter klubbens tredje strake Champions League-triumf i fjor sommer, men da klubben slet kom han tilbake igjen.

NY NEDTUR: Nacho Fernandez har sett bortelaget gå opp til tomålsledelse hjemme i Madrid. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Men i løpet av 11 kamper under hans ledelse har laget tatt 17 poeng i La Liga. Sju andre lag har i samme peride sanket flere poeng og klubben avslutter sesongen med en ny tredjeplass i spansk liga. Og det var heller ikke fullt på tribunen da 56.900 tilskuere ifølge den spanske avisen Marca møtte opp på tribunene. «En trist avslutning for Real Madrid», skriver avisen.

Før kampen ga Real Madrid-manager Zinedine Zidane klar beskjed utad om at han skal være sjefen for laget i Real Madrid uten at andre folk skal bestemme over laget:

- Hvis jeg ikke kan velge ut mitt eget lag, drar jeg, sa Zidane på en pressekonferanse.

les også Veland om Real Madrid: Leverer strålende om de hanker inn de fem

Barcelona spiller i ettermiddag sin siste kamp for sesongen og før kampen ligger de 18 poeng foran Real Madrid. Vinner de den kampen vil laget fra Katalonia ende 21 poeng foran rivalen.

Og man må 16 år tilbake i tid for å finne sist gang det var over 20 poeng mellom de to gigantrivalene i spansk fotball, den gang i Real Madrids favør i 2002/03-sesongen. Den gang havnet Barcelona helt nede på 6. plass, 22 poeng bak seriemester Real Madrid.

En annen stjernespiller har nå tatt farvel med Real Madrids byrival:

Og her kan du se avstanden mellom Barcelona og Real Madrid i La Liga siden 2010:

2018: Barcelona seriemester. Real Madrid 16 poeng bak på 3. plass

2017: Real Madrid vant, tre poeng foran Barcelona

2016: Real Madrid et poeng bak seriemester Barcelona

2015: Real Madrid to poeng bak seriemester Barcelona

2014: Real Madrid bak Barcelona på dårligere målforskjell. Atletico Madrid seriemester

2013: Real Madrid 15 poeng bak seriemester Barcelona

2012: Real MAdrid seriemester ni poeng foran Barcelona

2011: Real Madrid fire poeng bak seriemester Barcelona

2010: Real Madrid tre poeng bak seriemester Barcelona

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 19.05.19 kl. 14:30 Oppdatert: 19.05.19 kl. 14:59