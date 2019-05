HØY STJERNEFAKTOR: Ingen kvinnelig europeisk fotballspiller har et større navn enn Ada Hegerberg etter fjorårets Gullballen-triumf. Her er hun avbildet på tribunen i forbindelse med herrenes 8-delsfinale mellom Lyon og Barcelona tidligere i år. I dag er det Champions League-finale mot nettopp Barcelona. Foto: Aurelien Meunier / Getty Images Europe

Hegerberg-dommen: Umulig å vinne Gullballen igjen

BUDAPEST (VG) Kan Ada Hegerberg vinne Gullballen to år på rad? – Nei, mener Antoine Osanna, journalist i den Lyon-baserte regionsavisen Le Progrès.

Han følger Lyons kvinnelag tett, og dagen foran Champions League-finalen mot Barcelona i Budapest svarer han kjapt da VG spør om Ada Hegerberg kan vinne Gullballen i 2019 også.

– Nei, det er umulig. Jeg tror det er umulig uten å spille VM. Kanskje hvis hun scorer fem eller seks mål i finalen, sier Osanna med et smil.

I desember ble Ada Hegerberg den første kvinnen som vant den prestisjetunge Gullballen, og etterpå imponerte 23-åringen med en hyllet tale og ikke minst den spontant avvisende reaksjonen på det utskjelte «kan du twerke?»-spørsmålet fra showets mannlig DJ:

Etter 53 mål totalt, og historiske 15 i Champions League, sto hun frem som det store navnet i 2018, og journalister fra 46 nasjoner stemte henne frem som vinner, foran danske Pernille Harder (som heller ikke skal spille VM) og tyske Dzsenifer Marozsán (lagvenninne i Lyon).

Men ikke bare mangler hun VM-spill, tallene er heller ikke like sterke denne sesongen. Hegerberg har 26 mål totalt for den franske dobbeltmesteren og bare, til henne å være, fire i Champions League. Uten VM-deltagelse for Norge er lørdagens Champions League-finale hennes største kamp i 2019. Under VM skal hun være spaltist i France Football, magasinet som står bak Gullballen-utdelingen.

Antoine Osanna, følger Lyon. Foto: Trond Johannessen

Osanna peker også på et annet moment: Én ting er at landslagsnei-et gjør det vanskelig å vinne Gullballen, journalisten mener også det er blitt sportslig utfordrende for Hegerberg at hun ikke spiller landskamper.

– Jeg tror det er negativt for Ada. Når hele laget reiser til sine forskjellige landslag, er hun igjen i Lyon alene og trener. Det er vanskelig å holde treningsnivået oppe i internasjonale perioder. Jeg respekterer at hun sier nei til landslaget, men jeg forstår det ikke. Det er VM i Frankrike, det er semifinaler og finale i Lyon. For meg er det et mysterium, sier Osanna.

I et intervju med VG i går, erkjente også Hegerberg at det er utfordrende å nullstille seg etter en denne ekstremt sterke 17/18-sesongen.

På spørsmål om det er Champions League-finalen som er hennes mulighet til å vinne Gullballen igjen, svarer Hegerberg:

– Det er ikke i mine tanker i det hele tatt. Champions League har alltid vært det viktigste. Om det ligger en «Gullball» der har ikke vært fokus i det hele tatt etter at jeg fikk den første. Det har vært utrolig mange som har sagt nå må du hente den andre og tredje, men det har ikke vært en del av tankesettet i det hele tatt.

Le Progrès-journalisten mener det ikke bare har vært enkelt å være den første kvinnelige spilleren som vinner Gullballen.

– Hun er en ung kvinne. Det er ikke så lett å ta inn alt dette. Hun gjorde masse intervjuer. Hver uke. Det var New York Times, Guardian, TV-kanaler. Dessuten vet alle lagene veldig godt om Ada nå. Hun får mye mindre plass, hun har ofte to forsvarsspillere på seg med en gang. Da er det ikke så lett å opprettholde det høye nivået.

