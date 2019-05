Semifinale-helten Origi kan spare Klopp for hundrevis av millioner

Semifinale-helten Divock Origi (24) kan være løsningen på Jürgen Klopps største dilemma i sommervinduet.

Liverpool Echo spekulerer i om belgieren er i ferd med å bli så god at Klopp kan droppe å kjøpe noen spiller i hans posisjon - og heller bruke mer penger på en annen spiller.

Det handler om muligheten til å rotere mer på Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah.

Karer som Timo Werner (RB Leipzig), Nicolas Pépé (Lille) og Callum Hudson-Odoi (Chelsea) har blitt knyttet til Liverpool de siste månedene. Men kanskje har de løsningen internt med Origi?

Ifølge Bild vil RB Leipzig kreve opp mot 400 millioner kroner for Werner, og Lille vil ha enda mer for Pépé, minst 600–700 millioner.

Liverpool kan vinne både Premier League og Champions League , og det har Divock Origi sin store del av æren for - til tross for at han har vært på banen i bare 11 Premier League-kamper, syv av dem som innbytter. I Champions League har han spilt syv kamper, men fem av dem som innbytter.

I starten på sesongen slet Origi med å få en plass på benken, men etter hvert har det blitt mer spilletid.

Ikke minst har han scoret viktige mål:

Origi scoret seiersmålet da han kom inn som innbytter for Firmino mot Everton, mot Newcastle sto han også for vinnermålet da han kom inn for skadede Mohamed Salah. Så scoret han altså to ganger mot Barclona - blant annet det avgjørende 4–0-målet.

Origi kom til Liverpool nettopp fra Lille i 2014. Det var i Brendan Rodgers’ tid som manager. Rodgers hadde klokkertro på at Origi kunne bli en verdensklassespiller. Han ble umiddelbart lånt tilbake til Lille, og etter å ha vært i Liverpool i 2015/16 og 2016/17, så ble han lånt ut til Wolfsburg i 2017/18.

Etter de to målene mot Barcelona - da han spilte fra start etter som både Firmino og Salah var ute - er det mye ros til Origi blant Liverpool-supporterne.

David Maddock skriver i Mirror at Jürgen Klopp ønsker å forlenge Divock Origis avtale i sommer. Den nåværende avtalen går ut om ett år, men ifølge vanligvis velinformerte Maddock ønsker Liverpool å tilby en langtidsavtale. Mirror-journalisten skriver at Klopp ser verdien i å ha en spiller som kan puttes inn i alle posisjoner fremme.

* Aberdeen har gått på to strake tap for Glasgow-klubbene Celtic og Rangers, og er bare nødt til å ta seg sammen i aften. Pleier å ha et godt tak på disse Hearts-møtene - flyten viser 3-2-0 på fem siste tilsvarende og Aberdeen har stengt buret i samtlige av disse oppgjørene. Hearts er på bunnen av de seks Championship Group-lagene, og har ikke hatt noe å spille for etter at de røk ut av kampen om Europa League-plass. Det reflekteres i bare én seier på syv siste ligakamper. Fokuset har åpenbart dreiet seg mot den skotske cupfinalen på Hampden Park om to uker, der laget møter Celtic.

