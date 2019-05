Superduoen sendte Arsenal til Europa League-finale

(Valencia - Arsenal 2–4, 3–7 sammenlagt) Med til sammen syv mål i semifinalene, har angrepsduoen Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette (27) på overlegent vis skutt Arsenal til Europa Leage-finale.

Arsenal kom til Mestalla med 3–1 i bagasjen etter seieren forrige uke. Da sørget Lacazette for to scoringer og Aubameyang ett. Torsdag kveld scoret Aubameyang like godt tre.

Det holdt til å påføre Valencia lagets første hjemmetap i Europa på over fem år, og Arsenal spiller Europa League-finalen mot enten Chelsea eller Eintracht Frankfurt i Baku 29. mai.

– Dette betyr mye. Vi lærte av forrige sesong (tapte for Atlético Madrid i semifinalen). Denne gang gjorde vi ikke de samme feilene, og nå er vi i finale, sa Aubameyang til BT Sport.

– Vi visste at vi måtte score, og Auba var utrolig i kveld. Vi vil kvalifisere oss til Champions League, og vi vil ha trofeet. Vi har spilt dårlig i Premier League den siste måneden, men nå er vi fortsatt med, sa Lacazette.

Arsenal har tre tap og én uavgjort på fire siste i ligaen, men har altså levert meget bra i Europa League.

HERJET IGNEN: Alexandre Lacazette (t.v.) og Pierre-Emerick Aubameyang feirer Arsenals første scoring på Mastalla. i Valencia. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Tung åpning

Det så riktignok småskummelt ut da Kevin Gameiro sendte hjemmelaget i ledelsen etter bare 11 minutter. Vertene skapte også et par store sjanser som sørget for at hjemmefansen for alvor begynte å øyne håp.

Likevel ble det Arsenals kveld, og Lacazette stusset frem til Aubameyang etter 17 minutter - han klinket ballen kontakt forbi Neto i Valencia-målet.

Det ga Arsenal det viktige bortemålet, og den viktige roen de trengte.

Tidlig i andre omgang vant Aubameyang en viktig duell, og pirket ballen til Lucas Torreira. Han spilte videre til Lacazette, som vendte opp og banket inn Arsenals andre.

At Gameiro kranglet inn en utligning åtte minutter senere fikk liten betydning. Valencia trengte nemlig tre mål til, men fikk istedenfor to nye baklengsmål.

Og «selvfølgelig» var det Aubameyang som scoret begge. Først la Ainsley Maitland-Niles herlig inn fra høyre, og han kastet seg frem og styrte inn bortelagets tredje mål. Helt på tampen av kampen banket samme mann inn 4–2 fra skrått hold inne i feltet.

Det var hans åttende scoring i Europa League denne sesongen, og nummer 29 i alle turneringer. Lacazette har for øvrig «bare» 19 mål i alle turneringer så langt.

