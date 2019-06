FRITTALENDE: USAs visekaptein Megan Rapinoe er klar for kvartfinalen i VM mot Frankrike fredag, men ikke for å dra på besøk til sin president Donald Trump i Det hvite hus. Foto: Bernadett Szabo / X02784

USA-stjernen irriterer Trump – igjen

President Donald Trump (73) har åpenbart latt seg irritere over uttalelsen til USAs stjernespiller og visekaptein Megang Rapinoe (33) om at hun ikke vil hilse på ham i «... the fucking White House» etter VM.

– Kvinnenes fotballspiller, @mPinoe (Megan Rapione), uttalte nettopp at hun «ikke vil komme til the F ...ing White House hvis vi vinner». Foruten NBA (basketligaen), som nå nekter å kalle eiere for eiere, elsker ligaene og lag å komme til Det hvite hus, skriver Donald Trump på Twitter onsdag.

USAs president hevder i samme åndedrag blant annet at arbeidsledigheten blant afroamerikanere («Black») er på tidenes laveste nivå i landet han leder.

Donald Trump tilføyer at han er stor fan av USAs VM-lag i Frankrike. De amerikanske kvinnene møter vertsnasjonen i kvartfinalen fredag. Han skriver også i sin Twitter-remse at han er en stor fan av fotball for kvinner - før han bemerker at «Megan burde VINNE» før hun «SNAKKER!»

Trump svarte tidligere denne uken på spørsmål om Megan Rapinoes protest mot hans politikk; hun holder munn under avspillingen av USAs nasjonalsang foran det amerikanske kvinnelandslagets kamper.

Her er uttalelsen til Megan Rapino i et intervju med magasinet Eight by Eight - publisert på Twitter onsdag:

– Fullfør jobben! Vi har ennå ikke invitert Megan eller laget, men jeg inviterer laget nå, uansett om de vinner eller taper, skriver Trump.

Han tilføyer at Megan (Rapinoe) burde respektere nasjonen, Det hvite hus og «vårt» flagg, spesielt ettersom «så mye er blitt gjort for henne og hennes lag».

VGs fotballkommentator Trond Johannesen intervjuet Megan Rapinoe etter USAs 3–0 seier over Chile tidligere i VM.

I det uttalte hun seg blant annet om Ada Hegerberg, som har sagt nei til å spille for Norge:

– Jeg støtter og respekterer alt hun står for. Personlig ville jeg ikke valgt å gå glipp av VM, men våre omstendigheter er annerledes og jeg vet ikke nøyaktig hva hun går gjennom med sitt forbund.

– Men det er åpenbart at hun ikke følte at det var hensiktsmessig å ta på seg drakten og støtte laget, selv om hun visste at hun ville bety veldig mye. Jeg selv og resten av troppen vår står sammen med Ada og alt hun kjemper for, sa Rapinoe.

