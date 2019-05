EUFORISK: Mauricio Pochettino kastet seg i armene på tremålsscorer Lucas Moura etter at drama-seieren var sikret. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Leo har spilt for både Tottenham og Liverpool: – Jeg er stolt

Øyvind Leonhardsen (48) fikk frysninger da Tottenham satt inn målet som sendte dem til en hel-engelsk Champions League-finale mot Liverpool. Assistenttreneren til Mjøndalen har spilt for dem begge.

– Jeg er stolt. Helt vanvittig. Det er utrolig, sier Leonhardsen til VG.

Den tidligere landslagsspilleren – med 86 kamper for Norge – klarte etter eget utsagn nesten ikke å puste da Tottenham kjørte for på å få det avgjørende målet i Amsterdam.

Til slutt lykkes Lucas Moura – i Harry Kanes fravær – med sitt tredje mål da matchuret hadde passert 95 minutter.

– Jeg fikk frysninger av scoringen på overtid av overtiden. Jeg holdt pusten de siste 20 minuttene, beskriver «Leo» etter enorme dramaet hvor Tottenham lå under 2–0 ved pause.

– Men jeg hadde ikke gitt opp. Vi vet hvor mye en scoring betyr, sier han.

Sjekk Lucas Mouras hat trick:

Moura scoret før det hadde gått et kvarter av 2. omgang. Men så gikk det over 35 minutter før avgjørelsen kom.

– Jeg trodde hele tiden at dette kunne gå selv om Ajax skjøt i stolpen, sier Leonhardsen som hadde to år i Liverpool fra 1997 til 1999 før han spilte tre år for Tottenham frem til 2002. Løpsmaskinen fra Kristiansund spilte også for Aston Villa og Wimbledon i Premier League.

– Jeg har fortsatt et forhold til Tottenham, sier han og deler fortid med Erik Thorstvedt, Steffen Iversen, Espen Baardsen og Roger Nilsen. Alle fire nordmenn som har spilt for London-klubben.

– Jeg besøkte klubben for et par år siden. Mauricio Pochettino gjør en svært god jobb, sier Leonhardsen.

Den argentinske manageren gråt, kalte spillerne helter og takket fotballens karakter som spill i et svært følsomt intervju etter seieren.

– Han er så bra på samtidighet. Han skaper en felles forståelse for måten Tottenham skal spille på, forklarer Øyvind Leonhardsen.

Manageren byttet inn Fernando Llorente ved pause og flyttet på playmaker Christian Eriksen. Det forandret hele kampbildet.

TRE SESONGER: Øyvind Leonhardsen for Tottenham mot Arsenal i år 2000. Foto: Jan Johannessen

– Det handlet om å spille enklere og få ballen hurtigere opp, mener han.

Øyvind Leonhardsen har mest lyst til å holde med begge lag i Champions League -finalen i Madrid 1. juni.

– Men jeg holdt med Liverpool som liten. Så det heller kanskje litt mot dem, sier Leonhardsen – som har lyst på en Spania-tur i det kommende månedsskifte.

– Vi får se. Det passer bra inn i programmet til Mjøndalen, sier Leonhardsen som kommende helg møter Molde med Buskerud-klubben. «Leo» har spilt for dem også.

