SERIEMESTERE 2018: Tove Moe Dyrhaug og Stig Inge Bjørnebye etter Rosenborg-Bodø/Glimt på Lerkendal i november i fjor. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Tøffere tider for Rosenborg – må kutte kostnader

TRONDHEIM (VG) Rosenborg har bevisst brukt 50 millioner kroner ekstra på sin sportslige satsing siden 2017. Nå stenges pengekranen.

– Det er ikke økonomisk bærekraftig. Nå er vi i det siste året i satsingsperioden, så Eirik Horneland får litt andre rammebetingelser, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

– Jeg er ikke så redd for de tingene. Jeg er opptatt av å utvikle de vi har her, og å gjøre de rette tingene, sier RBK-trener Horneland, som ønsket seg både Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen og Stabæks Franck Boli i vinter, men RBK hadde ikke store nok økonomiske muskler.

Dyrhaug understreker at treårssatsningen har vært kalkulert og at det er «Europa-penger» man har brukt. Tross store inntekter fra Europa i fjor, endte Rosenborg-konsernet med et underskudd på rundt 15 millioner kroner.

Kostnader knyttet til forliket med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun er belastet 2018-regnskapet.

I år budsjetterer RBK med 17 millioner kroner i underskudd. Det er et «nøkternt» budsjett der man så for seg 2. plass i Eliteserien, to kamper i Europa (som RBK er sikret) og gevinst fra spillerkjøp/salg på 25 millioner kroner.

Men sviktende billettinntekter gjør at klubben allerede nå jobber med å justere budsjett. Tilskuersnittet etter tre kamper er kun på 11.043.

– Med de publikumsinntektene vi har hatt så langt har vi hatt lavere inntekter per kamp enn budsjettert. Vi ligger cirka 250.000 under per kamp. Vi kan ikke sitte og se på det, og da må vi gjøre noe med kostnadssiden. Det jobber vi med nå, sier Dyrhaug.

Spillere hentet til Rosenborg fra og med 2017: Birger Meling

Vegar Eggen Hedenstad

Anders Trondsen

Samuel Adegbenro

Nicklas Bendtner

Jonathan Levi

Jacob Rasmussen

Arild Østbø

Elbasan Rashani

Marius Lundemo

Morten Konradsen

Milan Jevtovic

Even Hovland

Alexander Søderlund

Djordje Denic

Issam Jebali

Igoh Ogbu

Besim Serbecic

Gustav Valsvik

Gjermund Åsen Kilde: Adresseavisen Vis mer vg-expand-down

De 50 millionene som er brukt i satsingen har stort sett gått til spillerkjøp og kostnader knyttet til det. Store investeringer, som Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro, varmer for tiden benken på Lerkendal. Bendtner, som har kontrakt ut denne sesongen, er frustrert over situasjonen:

– Er det holdbart at Rosenborgs dyreste mann ikke er på banen?

– Vi har den spillerstallen vi har, og den har den kostnaden den har. Om de spiller, sitter på benken eller er skadet, det tenker vi ikke på. Det er treneren som tar ut laget, sier Dyrhaug.

Rosenborg hadde ved inngangen til 2019 rundt 60 millioner på bok, får VG opplyst.

– Dere har fortsatt bra handlingsrom sammenlignet med andre norske klubber?

– Det har vi, men det er viktig å være nøktern for at vi skal ha handlingsrom. Vi skal ikke handle over evne. Vi var rolige i overgangsvinduet nå, og vi har en bra stall.

TØFF START: Rosenborg-trener Eirik Horneland før kampen mellom Molde og Rosenborg i april. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Er det lett å kommunisere innad i klubben at «nå må vi ta det litt med ro»?

– Faktisk. Mange var med i perioden da klubben gikk på en økonomisk smell sist, så alle er glade for at vi stopper det før det går galt. Jeg var med på snuoperasjonen da, og den gangen hadde vi ikke penger på bok. Det har vi nå. Men vi følger situasjonen tett. Hvis situasjonen slår til, så er det bra at vi gjør en del tiltak nå, slik at vi ikke blir handlingslammet neste år.

– Vil kuttene ramme sportsavdelingen?

– Vi har kontroll på situasjonen, så det vil ikke bli de helt store konsekvensene nå. Men sitter vi og ser på dette frem til desember, så får vi et problem.

– Er det tungt når dere bare kommer 10.000 tilskuere på kamp?

– Det synes jeg.

– Går det inn på deg?

– Ja, det gjør det. Jeg jobber mye med å få publikum på stadion. Vi kan ikke sitte og se på det. Vi jobber steinhardt for å få større publikum. Det har vært mye negativt støy, og det påvirker nok også situasjonen.

Publisert: 09.05.19 kl. 08:00