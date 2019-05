MESTERE: Vincent Kompany kunne løfte pokalen som et bevis på at Manchester City var det beste laget i Premier League 2018/19, etter at de sikret ligagullet med 4–1-seier over Brighton på American Express Community Stadium. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

NY Times: UEFA vil utestenge Manchester City fra Champions League

Avsløringene rundt den engelske ligamesteren kan få store konsekvenser for klubben, hevder den amerikanske storavisen.

Ifølge The New York Times kommer UEFA til å be om at de lyseblå fra Manchester utestenges fra Europas gjeveste klubbturnering i ett år etter avsløringene som har kommet frem gjennom Football Leaks.

Søndag kunne Manchester City juble for å kapret seriegullet rett foran nesen på Liverpool etter 4–1-seier over Brighton.

Nå kan jubelen stilne dersom komitéleder Yves Leterme bestemmer seg for at forslaget om straff sendes til en domskomité.

Manchester City har gått hardt ut og advart UEFA om at de kommer til å slå hardt tilbake juridisk dersom de blir straffet.

– Beskyldningene om økonomiske uregelmessigheter er helt feil, skrev Manchester City tidligere i en pressemelding.

Dersom Manchester City blir dømt kan de anke avgjørelsen til CAS, som er Idrettens voldgiftsrett.

Det er foreløpig uklart hvorvidt en eventuell straff vil inntreffe med umiddelbar virkning.

Brudd på Financial Fair Flay, som er et reglement som er innført for å hindre klubber i å bruke mer penger enn de tjener, skal være årsaken til at UEFA ønsker å straffe Manchester City.

Saken oppdateres.

Publisert: 13.05.19 kl. 21:41