Sønnens beskjed ga Horneland trygghet før trønder-thrilleren

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-trener Eirik Horneland fikk beroligende beskjed av sønnen og hjelp av gamleklubben Haugesund. Dermed reddet Rosenborg stumpene av en skuffende 2019-sesong.

Erik Eikebrokk

Nå nettopp

Rosenborg lå under til pause mot lillebror Ranheim. To mål av midtstopper Even Hovland og et matchvinnermål av Samuel Adegbenro var nok til å sørge for bronsemedaljer og europacupspill i 2020.

– En tredjeplass matcher hverken mine eller Rosenborgs ambisjoner. Vi treffer bare på én av tre målsettingene våre. Vi når bare målsettingen om å ta oss til gruppespill i Europa. I serie og cup lyktes vi ikke, sier Horneland til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Fikk hjelp av gamleklubben

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Pål André Helland og Gjermund Åsen var snare med å fjerne bronsemedaljene da de fikk dem rundt halsen. Medaljen betydde lite for tittelvante trøndere, men den gjorde at Horneland og resten av klubben kunne puste lettet ut.

– Det er veldig viktig for oss, og gjør at vi kommer oss til Europa igjen. Rosenborg har en europeisk historie som vi må ta vare på.

Forutsetningene var ikke de beste før sesongens kamp. Rosenborg måtte vinne, samtidig som de var helt avhengig av hjelp fra Hornelands tidligere klubb Haugesund.

– Jeg pratet ikke med Grindhaug (Haugesund-trener, journ.anm.) om det, men jeg har en sønn som er i Haugesund. Han sa spillerne så raske og klare ut, så vi trengte bare å gjøre vår jobb. Det gjorde meg trygg på at de kom til å fikse den biffen.

Yngstesønnen Dennis Horneland (17) var ikke med da Haugesund møtte Odd vestpå, men han traff med spådommene sine. Kampen ble vunnet 4–1 og de cupfinaleklare haugalendingene så meget friske ut.

les også Helland brukte lang tid for seg selv – håper å fortsette som RBK-spiller

Gir ikke opp

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson mente at Adegbenros seiersmål ikke bare reddet bronse og europacupspill for Rosenborg, men at han også reddet jobben til Horneland.

– Jeg tror ikke det, men det må du spørre andre om. Jeg hadde ikke kommet til å gi meg om vi ikke hadde greid 3. plass. Det er ikke min stil, sier Horneland. Et slikt scenario avvises også av daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

– Hvordan føles det å ha fullført din første eliteseriesesong som Rosenborg-trener?

– Det føles litt tomt akkurat nå. Det føles godt å ha reddet stumpene, slik at vi kvalifiserte oss til Europa neste år. Å matche oss i Europa, er den høyeste referansen vi kan få, så det er viktig å være der for å matche oss. Vi mangler et lite knepp opp for å konkurrere i gruppespillet, sier Horneland.

les også NFF tar selvkritikk etter utsettelser i siste serierunde

Ny sportslig leder

Etter at Stig Inge Bjørnebye takket for seg som sportslig leder, jakter klubben på arvtageren. Her vil også Horneland ha en finger med i spillet.

–Jeg er involvert i den prosessen. Jeg har dialog med styret og administrasjonen, som skal ansette ny sportslig leder, sier treneren til VG.

– Har du vetorett eller har du kommet med noen forslag?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg jobber godt med alle. Jeg har stor tillit til at styret finner riktig mann.

Da VG snakket med Moe Dyrhaug etter kampen sa hun at Rosenborg – som vanlig – ville budsjettere med 2. plass også i 2020. Horneland ønsker sterkt å overgå de budsjetterte målene.

– Jeg kom ikke til Trondheim for å ta bronse eller sølv. Det er klart at ambisjonen er å ta gull, sier Horneland.

På VGs spørsmål om når ny sportslig leder kan være på plass, svarer Dyrhaug hemmelighetsfullt:

– Raskere enn du tror.

Publisert: 02.12.19 kl. 16:59

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om