KRASS KRITIKK: Trond Ivar Døvle tar et oppgjør med dommersjef Terje Hauges måte å jobbe på. Her er han som cupfinaledommer på Ullevaal stadion for ett år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Eliteseriedommer med nådeløst Hauge-oppgjør

STRØMMEN (VG) Trond Ivar Døvle (44) retter knallhard kritikk mot dommersjef Terje Hauge (54). Den avtroppende eliteseriedommeren er dypt bekymret for utviklingen på dommersiden i Fotball-Norge.

– Spillerne, klubbene og supporterne fortjener bedre, sier Døvle.

Han sitter på den andre siden av et møtebord på Idrettens Hus i Strømmen. Etter ti år som dommer i eliteserien er det slutt: Døvle blir ikke å finne som kampleder på norske fotballbaner i 2020.

Men vestfoldingen brenner for fotballdømming. Og han liker ikke utviklingen han har sett etter at Norges Fotballforbund (NFF) pekte på Terje Hauge som ny dommersjef for fem år siden.

– Coacher ikke

– Problemet er tredelt, sier 44-åringen:

1. Han sier at den faglige jobben er for dårlig. Dommerne får ikke tilsendt videoklipp hver uke. Hauge coacher ikke. Antall samlinger i løpet av et år er for få, og det er ingen telefonmøter og diskusjoner i etterkant av serierundene, ifølge Døvle.

– Måten arbeidet gjøres på er «old fashion» og utdatert. Etter en serierunde må du bare klare deg selv frem til neste helg sier han til VG.

2. Døvle mener Terje Hauge prioriterer internasjonale oppdrag foran norsk toppfotball.

– Blant annet har en norsk FIFA-dommer andre frikjøpsavtaler (fra sivile jobber) enn oss andre. Det betyr at jeg, og flere andre, stiller dårligere forberedt til en eliteseriekamp enn andre. Om noen kan mene at det er logisk, så blir jeg imponert, sier han.

3. Døvle mener dommersjefen bør tilrettelegge for langt mer åpenhet overfor mediene og norske fotballsupportere.

– Mediehåndteringen er under enhver kritikk. Vi bør ut i offentligheten og forklare hva vi har tenkt. Da vil kanskje supporterne forstå oss, samt avgjørelsene vi har tatt, bedre også. Vi trenger ikke bare være han fyren som dukker opp til kamp og blir borte igjen etterpå, sier 44-åringen.

Hauge reagerer

På Ullevaal stadion reagerer Terje Hauge med overraskelse på kritikken som nå rettes mot ham. Han kjenner seg ikke igjen i Døvles utspill.

Når det gjelder tilbakemeldinger til dommere sier Hauge:

– I kamper med kontroversielle situasjoner evaluerer veilederne sammen med dommer/teamet om hva som kunne vært gjort annerledes og hvis det skulle være uenigheter om løsning av situasjonen, sendes situasjonen til NFF. Situasjonene blir konkludert og blir en del av rapporten som sendes dommerteamet.

– Selvfølgelig prøver jeg å følge opp enkeltdommere etter kontroversielle situasjoner, spesielt våre unge og internasjonale dommere, legger han til.

Om prioritering av internasjonale oppdrag og åpenhet mener Hauge det jobbes godt med.

– Det sier seg selv at våre internasjonale dommere får en større frikjøpsordning, sier Hauge, som hevder at dommerseksjonen i NFF er opptatt av åpenhet overfor mediene.

– Vi kunne sikkert stilt opp på flere intervjuer, men dette handler om kapasitet og ikke alt kan offentliggjøres før det er behandlet internt. Det går også en grense for hvor mange enkeltsituasjoner en dommersjef kan og bør kommentere.

Les hele dommersjefens svar på Døvles angrep her:

Tilbake på møterommet på Strømmen: Trond Ivar Døvle snakker om et system som «går rundt, men der det ikke er nok kvalitet».

– Da jeg bommet på to straffespark i en kamp for et par sesonger siden, så hørte jeg ingenting. Om man ikke presterer på jobb, så bør jo sjefen komme inn til deg for å spørre hvordan det går, og hva man kan gjøre for at det ikke skal skje på nytt, mener han.

– Begeret fullt

Trond Ivar Døvle dømte cupfinalen så sent som i fjor, og semifinalen i år. Det ble 19 kamper på ham i 2019. Men for noen få uker siden kom beskjeden om at han ikke er i Terje Hauges planer for kommende sesong.

– Er det grunnen til at du kommer med denne kritikken nå?

– Det er et veldig lite problem at jeg blir borte. Jeg skulle gjerne dømt en sesong eller to til, men det er ikke årsaken. For det første liker jeg å se an utviklingen i en sak før jeg roper på første forsøk og lojalitet veier tungt for meg. Men her er begeret fullt. Hovedårsaken er likevel at jeg ikke hadde fått tildelt like mange kamper, eller blitt fjernet tidligere, om jeg hadde sagt noe, sier han.

– Du opplever en fryktkultur?

– Jeg har ikke sagt noe før, fordi jeg har vært redd for å ikke få dømme. Nå har jeg ikke noe å tape. Jeg kunne forsvunnet stille ut døren, men for meg er utviklingen av norske dommere så viktig at det ikke kan ties. Jeg sier alt dette med et ubehag, men det er såpass mange gode og dedikerte spillere og trenere, og ikke minst supportere, der ute som fortjener maks av oss, sier Døvle.

DOMMERSJEF: Terje Hauge har hatt jobben som dommersjef i NFF i fem år. Her er han under kampen mellom VIF og Sogndal våren 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Må skiftes retning

Han lener seg over møtebordet i sentrum av Strømmen. Til daglig jobber han som dommerutvikler i Akershus fotballkrets.

– Bør Terje Hauge slutte i jobben sin?

– Det er ikke min jobb å ansette eller avsette noen, men det må skiftes retning i den jobben hva gjelder prioritering av FIFA-oppdrag foran norsk toppfotball. Og det må gjøres en forbedring faglig og med oppfølging av eliteseriedommerne i hverdagen.

– Hvordan er kommunikasjonen din med Terje Hauge om disse spørsmålene?

– Den har vært svært begrenset eller minimal. Jeg tok opp én sak skikkelig. Jeg hadde fem gode argumenter, men han hadde ett og gjentok det fem ganger. Fasiten ble at hans ene argument betød mest. Jeg har sjeldent forsøkt å nå gjennom, fordi det er vanskelig når han har bestemt seg, sier Trond Ivar Døvle.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, er konfrontert med kritikken mot Terje Hauge. I en tekstmelding til VG skriver dommersjefens overordnede:

«Ledelsen i NFF har hatt møte med Døvle og er kjent med hans synspunkter. Ledelsen har full tillit til Hauge. I dommermiljøet vil det, på lik linje med andre, bli gjennomført en evaluering etter sesongslutt».

Publisert: 04.12.19 kl. 17:16

