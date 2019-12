Solskjær beseiret Mourinho etter Rashford-dobbel

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Tottenham 2–1) Ole Gunnar Solskjær (46) vant duellen mot José Mourinho (56) etter en av de beste Manchester United-prestasjonene med nordmannen som manager.

Solskjær har blitt stilt til veggs av journalister den siste uken etter flere svake resultater, men leverte det best tenkelige svaret til kritikerne med en uhyre verdifull triumf på Old Trafford.

Mourinho fikk ikke den revansjen han hadde drømt om mot gamleklubben, der en Marcus Rashford i fyr og flamme scoret to mål og leverte en av de beste kampene i sitt 22 år lange liv. Kanskje var det gamlesjefens nærvær som ga angriperen den ekstra motivasjonen.

SEIER: Marcus Rashford scoret to mål i en av sine beste kamper for Manchester United. Ole Gunnar Solskjær tar et godt tak rundt stjernen da han ble tatt av rett før kampslutt. Foto: Lynne Cameron / EPA

Dele Alli scoret Tottenhams mål, men United var nærmere både 3–1 og 4–1 enn gjestene var å få med seg ett poeng. Seieren sender Solskjærs lag opp på sjetteplass i Premier League, forbi kveldens motstander, og brått er stemningen snudd på hodet før lørdagens lokalderby mot Manchester City.

Sang om Solskjær – ikke Mourinho

José Mourinho kom tilbake til sin gamle hjemmebane proppfull av selvtillit etter tre seirer av tre mulige som Tottenham-manager. Han omfavnet Solskjær, både ved sidelinjen før kampstart og i korridorene ved ankomst, da han også ga nordmannen et kjærlig klapp på kinnet.

Men det var portugiseren som skulle få kveldens første slag i trynet, ikke like kjærlig denne gangen, da Marcus Rashford etter bare syv minutter sendte Solskjærs lag i ledelsen etter en rapp avslutning fra utenfor 16-meteren og en kjempetabbe av Spurs-keeper Paulo Gazzaniga ved nærmeste stolpe.

Det har vært snakk om at Mourinho kom til å bli hyllet på Old Trafford denne kvelden, men hele stadion sang i stedet «Ole, Ole, Ole» etter den eventyrlige åpningen på kampen.

HERJET: Marcus Rashford spilte en av karrierens beste kamper hjemme mot Tottenham. Foto: OLI SCARFF / AFP

Etter den billedlige smellen fikk Mourinho seg raskt også en fysisk smell da hodet til hjemmelagets Daniel James smalt inn i leggen hans etter en voldsom takling av Harry Winks ved sidelinjen. Det gikk verst ut over den walisiske vingen, selv om Mourinho tok seg til benet og skar en grimase, men den tragikomiske situasjonen endte uten alvorlige skader.

United-dominansen fortsatte også etter 1–0-målet. Sjansene haglet mot Spurs-målet: Rashford scoret nesten på et vakkert frispark og traff deretter tverrliggeren med et susende langskudd, før han tvang frem en god Gazzaniga-redning med en frekk avslutning. Mason Greenwood – fra start i ligaen for første gang denne sesongen – fikk en også en svært god avslutning stoppet av keeperen. Jesse Lingard fikk også prøve seg – skuddet strøk stolpen.

Solskjær frustrert over VAR

Solskjær klappet og rev seg i håret om hverandre, oppmuntret over de strålende prestasjonene, men frustrert over at laget hans ikke ledet med to, tre eller fire mål etter seks store sjanser den første halvtimen. Mangelen på effektivitet skulle bli nådeløst straffet: Dele Alli, som opplever en ny vår i Tottenham, scoret på sitt lags første sjanse i det 39. minutt etter et himmelsk førstetouch.

Målet ble sjekket av VAR, for ballen så ut til å sneie skulderen til Alli, men det ble til slutt godkjent – noe Solskjær så ut til å være svært misfornøyd med der han ristet på hodet og rettet en pekefinger mot fjerdedommeren.

Han hadde all grunn til å føle at verden var litt urettferdig, etter en omgang med total dominans der laget hans for n-te gang denne sesongen ga fra seg ledelsen etter å ha scoret det første målet.

GAMMEL ELEV: José Mourinho sparker borti ballen foran Marcus Rashford, som han var manageren til i Manchester United frem til desember i fjor. Foto: ANDREW YATES / X03469

Pausen var en mulighet for Tottenham til å nullstille og komme ut igjen som et sultnere og bedre organisert lag, men i den andre omgangen som i den første var det Manchester United som grep kampen med begge hender. Marcus Rashford, kampens gigant, utfordret Moussa Sissoko og gikk i bakken i feltet. Straffe.

22-åringen tok ansvar selv og banket inn sitt andre mål i kampen. Det var hans 16. scoring i den 34. kampen under Solskjær – etter å ha scoret 15 på hele 81 kamper med Mourinho som manager.

United har rotet bort ledelsen hele åtte ganger så langt denne sesongen, men klarte å holde full kontroll over Tottenham takket være en defensivt svært solid andreomgang. Solskjærs godt organiserte mannskap holdt Mourinhos lag unna store muligheter og sikret en seier full av både sportslig og symbolsk betydning.

Publisert: 04.12.19 kl. 22:23

