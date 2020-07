BERGENSSUKSESS: Sandviken-spiss Maria Brochmann er en av Toppseriens profiler. Carl-Erik Torp mener at Brann også bør satse på kvinner. Foto: NTB Scanpix og Bjørn S. Delebekk

«Herreklubbene» i kvinnetoppen: – Brann bør være neste

LSK, Vålerenga, Rosenborg og Stabæk er med i kvinnetoppen. NRK-ekspert Carl-Erik Torp tror Brann snart følger etter inn på Toppserien-arenaen. Bergensklubben har hentet inn konsulenthjelp for å bestemme seg.

– Det er naturlig at Brann også blir en klubb som satser på kvinnefotball. Brann bør være neste ut. Det er viktig å være på flere arenaer. Når Rosenborg har tatt steget, så veien er kortere for de andre, sier Torp – selv tidligere Brann-spiller – til VG.

– Bergen har to sterke kvinneklubber historisk – Sandviken og Arna-Bjørnar, og jeg vet at det har vært samtaler med Brann tidligere.

Elitedirektør i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, kommenterer ikke direkte hjembyen, men er klar i sin tale:

– Tendensen i europeisk kvinnefotball er jo ikke til å ta feil av; flere og flere storklubber på herresiden satser på toppfotball for kvinner, og det er også disse klubbene som hevder seg internasjonalt på kvinnesiden. Vi kan ikke være blind for dette her i Norge, dette er ingen tilfeldig utvikling. Det er derfor alle gode grunner til at herreklubbene her hjemme gjør det samme.

– Ikke i stedet for de tradisjonelle kvinneklubbene som har stått last og brast i toppsjiktet i årtier, men i tillegg. For å heve konkurransen i toppen og dermed bringe oss nærmere våre mål internasjonalt, mener Klaveness.

Brann-direktør Vibeke Johannesen sier det er et «stort og viktig spørsmål» og at det er «flott» med Eliteserieklubbene som også har kvinnelag.

– De har alle ulike modeller og satsing. For vår del har det vært viktig å behandle dette spørsmålet med stor respekt, og vi har søkt å øke kunnskapen før vi fatter en endelig beslutning.

– Vi har to gode toppserielag i regionen som både er dyktige på utvikling av fotballspillere og er kommersielt attraktive. Sandviken og Arna-Bjørnar ligger på topp hva gjelder tilskuertall i Toppserien og har utviklet en rekke landslagspillere, sier Brann-sjefen.

– Har dere kontakt med disse klubbene?

– Vi har et godt samarbeid og tett dialog med begge toppserieklubbene i regionen vår, og det er vi glade for.

Brann har altså hentet inn konsulenthjelp for å komme videre:

– Vi har bestilt og mottatt en rapport fra PwC. Den inneholder ikke noen form for konklusjon, men gir oss god innsikt i både nasjonale og internasjonale utviklingstrender innenfor relevante områder.

– Dette arbeidet stoppet litt opp under Covid-19-nedstengningen. Vi starter nå opp igjen dette arbeidet etter sommeren og vil hente inn nye erfaringer. Vi følger tett med utviklingen og sikrer oss god informasjon. Vi må sikre at endelig beslutning bidrar til utvikling av norsk fotball både på herre- og kvinnesiden, sier Vibeke Johannesen og heier på både Sandviken og Arna-Bjørnar.

Lise Klaveness håper flere satser på kvinnelag:

– Det var et viktig steg at Rosenborg tok sats i år. Stabæk og Vålerenga er blant andre klubber som går foran. Jeg håper dette er en tendens som forsterkes og forløses, og vi i NFF må vurdere grundig hva vi kan og bør gjøre for å katalysere utviklingen ytterligere, mener fotballtoppen.

Publisert: 03.07.20 kl. 10:35

