Helland etter ny seier: – Endelig fikk jeg vist frem hodestyrken min

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 3–0) Siden Trond Henriksen tok over som vikartrener for Rosenborg, er trønderne ubeseiret. Etter å ha tatt 10 poeng av 12 mulige med «Rambo» som trener, har de avansert til tredjeplass på tabellen.

Sentral i det meste var Pål André Helland, som scoret det første og slo målgivende pasninger til de to andre - i løpet av en halv time på banen.

– I dag gikk det tålelig bra. Jeg var ikke så fryktelig skuffa over å bli satt på benken. Jeg trenger ikke å gå inn på årsaker, men jeg føler meg ikke vraket, sier Helland til VG.

Helland trengte bare åtte minutter på å føre hjemmelaget i ledelsen.

– Da innlegget fra Åsen kom, tenkte jeg «endelig». Jeg har har gått fem år siden sist gang jeg scora på hodet. Endelig kom det et godt innlegg slik at jeg fikk vise hodestyrken min.

Med tre målpoeng var det vanskelig, om ikke umulig, å komme utenom Helland som banens beste. Men børskarakter på seg selv, ville ikke matchvinneren være med på.

– Man kan ikke stole så mye på børssettere. I første seriekamp mot Kristiansund, da vi skapte null målsjanser, så fikk Adegbenro 8 og jeg 6 av lokalavisa. Da har man misforstått litt. Men jeg bidro i hvert fall med mitt i dag.

Ubeseiret Henriksen

Dermed har Rosenborg vunnet tre kamper og spilt én uavgjort siden Eirik Horneland fikk sparken etter 3–2-tapet for Bodø/Glimt 25. juni.

Samtidig som Rosenborg måtte ut på ny trenerjakt, ble daværende assistenttrener Henriksen gitt hovedtreneransvaret inntil videre. Det er ikke første gang Henriksen vikarierer - han gjorde det samme i 2008, i påvente av at Erik Hamrén skulle ta over som Rosenborg-trener. Henriksens eneste hjemmetap som vikartrener kom paradoksalt nok mot Strømsgodset (1–2) i 2007.

– Det husker jeg ikke. Da fikk jeg vel revansje i dag, sier Henriksen til VG.

– Hva var tanken med startelleveren i dag?

– Tanken var at vi skulle fortsette som mot Stabæk. Vi tok ikke godt nok vare på ballen, og var slurvete. Det var ikke en god første time. Vi hadde allerede bestemt at etter ti minutter i andre omgang skulle vi gjøre bytter og skifte på formasjonen.

Da Helland og Emil Ceide kom inn etter 59 minutter, la Henriksen samtidig om formasjonen.

– Vi hadde lyst til å prøve å spille 4–2–1–3. Vi har ikke jobba veldig mye med det på feltet, men det er egentlig bare småting som vi har jobba med før. Det handler om å snu v-en på midtbanen. Det er guttene som gjør jobben, og når Pål kommer inn og header ballen i mål, da må det bare bli seier.

Innbytter Pål André Helland scoret etter sju minutter på banen. Foto: Ole Martin Wold

Trenerjakten

Til Eurosport sier Ivar Koteng at klubben har konkrete navn på blokka, men at den gode formkurven gjør at klubben ikke har det veldig travelt.

– Lista har blitt kortere. Vi håper å få det på plass snart, men vi vet ikke helt når. Jeg vil ikke kommentere hvor kort lista er, men det er konkrete kandidater. Vi er over «hallo-stadiet», sier Koteng til Eurosport.

– Vi syns teamet vi har nå, fungerer bra, det gjør at vi ikke føler på presset på å få dette på plass fort.

I en jevnspilt første omgang, var bortelaget det førende laget, men uten at noen av lagene kom til veldig mange sjanser. Den største av de to, var det bortelaget som fikk, da Lars-Jørgen Salvesen siktet på lengste hjørne etter at Torgeir Børven mistet ballen, men André Hansen reddet mesterlig.

Keeperbytte

Keeperen var tilbake i Rosenborg-buret etter at han måtte melde forfall rett før Stabæk-kampen. Hansen reddet avslutningen fra Salvesen etter tolv minutter, men et drøyt kvarter senere, signaliserte Hansen bytte.

Mens Hansen holdt seg til lysken, gjorde reservekeeper Julian Faye Lund seg klar til sin hjemmedebut på Lerkendal. Lund rakk knapt å bli varm i trøya før dommer Ola Hobber Nilsen blåste for pause, i det som var en kjedelig første omgang.

– Vi spilte en god første omgang, skapte to store sjanser og burde ledet, sa Strømsgodset-trener Henrik Pedersen ved pause.

– En svak første omgang. Vi er dårlige med ballen, er for lave i presspillet og er ikke aggressive nok, sa Trond Henriksen.

Ti minutter før slutt sastte Kristoffer Zachariassen spikeren i Godset-kista. Foto: Ole Martin Wold

Taktisk skifte

Etter seksti minutter hadde Henriksen sett nok, og satte inn mer offensivt skyts. Pål André Helland og Emil Ceide kom inn på hver sin kant. Samtidig la Henriksen om formasjonen til 4–2–1–3, med Islamovic i en offensiv midtbaneposisjon bak Børven.

Endringene gjorde susen, og Rosenborg tok kjapt over mer av banespillet. I løpet av drøyt tjue minutter var kampen avgjort. Først ved Hellands scoring. Så, ti minutter før slutt, var Helland nest sist på ballen da Kristoffer Zachariassen satte den endelige spikeren i Godset-kista.

På overtid fikk også Børven sitt første Rosenborg-mål da han headet Hellands frispark i lengste hjørne.

