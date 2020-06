PÅ SYKEHUS: Andre Wisdom er på sykehus etter å ha blitt knivstukket og ranet. Foto: Tim Goode / PA Wire

Tidligere Liverpool-spiller knivstukket og ranet

Den britiske fotballspilleren Andre Wisdom er blitt ranet og knivstukket i Liverpool. Den tidligere Liverpool-spilleren ligger nå på sykehus.

Flere britiske medier skrev mandag om den dramatiske hendelsen, som skal ha skjedd noen timer etter at laget hans Derby County vant 2–1 over Reading lørdag. Den tidligere Liverpool-spilleren ble overfalt og ranet i bydelen Toxteth i Liverpool.

The Guardian skriver at hendelsen bekreftes av Wisdoms klubb Derby County, som også har lagt ut en melding med lykkeønskninger til spilleren på twitter.

Widsoms tilstand skal være stabil og det er forventet at han kan skrives ut fra sykehuset innen få dager.

Ifølge The Sun skal Wisdom ha vært på vei ut av sin egen bil for å besøke en slektning, da han ble angrepet. Avisen skriver at de hadde kontakt med spillerens søster søndag.

– Han er stabil og min andre bror er på vei til sykehuset. Det er galskap, jeg kan ikke tro det, sa hun ifølge avisen.

Wisdoms klubb har kommet med følgende uttalelse i forbindelse med hendelsen:

«Derby County Football Club kan bekrefte at Andre Wisdom har vært offer for et uprovosert overgrep og ran. Han fikk skader som resulterte i at han ble innlagt på sykehus, hvor han er i stabil tilstand. Merseyside-politiet etterforsker, og klubben vil fokusere på å støtte Andre og hans familie».

les også Store folkemengder i Liverpool – borgermesteren vurderer portforbud

Wisdom kom til Liverpool som 14-åring og spilte 22 kamper for førstelaget i storklubben før han har var på utlån til Derby, West Brom, Norwich og Red Bull Salzburg. Han ble Derby-spiller på fast basis i 2017.

Publisert: 30.06.20 kl. 01:38

