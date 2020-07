Rosenborgs assistenttrener Karl Oskar Emberland i dialog med Eirik Horneland (t.v.). Til høyre i bildet keepertrener Jørn Jamtfall og Trond Henriksen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg vil gi Emberland full lønn og fri ut året

Ifølge Rosenborgs styreleder Ivar Koteng (60) kan Karl Oskar Emberland (51) komme til å bli i klubben ut kontraktstiden – uten arbeidsplikt.

Rosenborgs assistenttrener Karl Oskar Emberland fikk noen dager fri da hovedtrener Eirik Horneland ble enig med klubben om å avslutte sitt arbeidsforhold.

Foreløpig er Emberlands fremtid uklar.

– Vi fullfører kontrakten, uten arbeidsplikt. Kontrakten går ut året, forteller Koteng til VG.

– Betyr det i praksis at Emberland er ferdig i klubben og får lønn ut året?

– Nei, han skulle komme tilbake til oss med beskjed om han har lyst å jobbe eller ikke.

– Når vil dere møte ham?

– Han skulle tenke over det, så skal vi snakke om det.

Horneland og Emberland kom sammen til RBK i januar 2019. Begge kom fra FK Haugesund. Emberland har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

– Vi snakket med Emberland dagen etter at Horneland var ferdig, og hvis det var behov for hjelp, så skulle han ta kontakt. Jeg har ikke hørt noe og antar at han fortsetter i jobben sin, sier Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening.

Rosenborg har blitt ledet av «super-vikaren» Trond Henriksen siden Horneland sluttet. Det har endt med to seirer og én uavgjort så langt.

Publisert: 06.07.20 kl. 11:56

