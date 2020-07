NY STABÆK-HELT: Stabæks Kornelius Normann Hansen blir gratulert etter sin egen 2-0-scoring. Foto: Geir Olsen

Jönsson advarer Stabæks nye juveler: – Ikke normalt

NADDERUD (VG) (Stabæk-Strømsgodset 2-0) Kornelius Normann Hansen (19) stjal showet på Nadderud – og blir hyllet. Men Stabæk-trener Jan Jönsson advarer klubbens unggutter.

– Man må nesten roe ned guttene. Det er ikke normalt det tempoet som har vært her. At man er bra her ute i fem minutter, og så..., innleder Jönsson overfor VG.

Den rutinerte svensken, som nok en gang ser ut til å få sving på Stabæk-laget, tenker på det ekstreme eksport-tempoet på Nadderud.

I fjor solgte klubben spillere for 73,7 millioner kroner. Det er desiderte best i den norske klassen.

TOMMEL OPP: Janne Jönsson smilte kanskje ikke bredt, men ga uttrykk for at han var fornøyd. Foto: Geir Olsen

– Det var ikke mange matcher Kristoffer Askildsen fikk her, påpeker Jönsson om 19-åringen som er solgt til Serie A-klubben Sampdoria.

– Nå tror jeg at italienerne har sett riktig inn i krystallkulen, men det er ikke normalt. Så mitt råd er å fokusere på neste omgang og neste trening. Gjør man det bra, så går flyet når det går, men det trenger ikke å ta fem minutter, sier Jönsson til VG i presseteltet på Nadderud, kort tid etter at en ny tenåring slo til for Stabæk.

Kornelius Normann Hansen ordnet 2–0 mot Strømsgodset.

Men helten slakter likevel seg selv etter denne frekkisen:

19-åringen har allerede prøvd lykken i utlandet. For tre år siden dro han fra Fram Larvik til Southampton, der han har gikk gradene i Premier League-klubbens akademi.

Stabæk hentet den offensive midtbanespilleren noen uker før seriestart, og i femte serierunde «eksploderte» han med to mål.

– Det er litt mer fysisk, og det går kjappere. Nå kjemper jeg om poeng istedenfor å «bare» skulle utvikle seg. Du går litt ekstra i taklingene da, beskriver 19-åringen om hvordan det er å endelig kunne spille «voksenfotball».

Jönsson sier han merker at 19-åringen har med seg erfaring fra en Premier League-klubb.

– Jeg sa til ham at det kunne være vinn-vinn å komme hit. Jeg tror det er bra å være i nærmiljøet til foreldre. Han tar veldig bra for seg.

Energien i samspillet med spiss Oliver Edvardsen ble for mye for Strømsgodset, som lenge hadde god kontroll på Nadderud.

– Det er mye energi i dem, smiler Stabæk-treneren.

– Kornelius er jo veldig villig til å lære. Han var nesten for ivrig de første ukene her. Vi har fått pustet litt roligere, og da finner han ut av ting, mener Jönsson.

Emil Bohinen roser tomålscoreren.

– Vi har manglet litt den mentaliteten, folk som sier «faen, jeg kjører bare på en gang til», hvis man bommer. Vi kan forvente mye av ham, mener Bohinen.

Publisert: 02.07.20 kl. 07:18

