SKADEFRI: Virgil van Dijk i kamp med Brightons franske Neal Maupay i forrige uke. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL

Virgil van Dijk kan tangere 24 år gammel rekord

Om han spiller også de tre resterende kampene, har Virgil van Dijk (29) spilt hvert eneste minutt med ligafotball da Liverpool ble mester for første gang på 30 år.

Nå nettopp

Ikke nok med det: Han var involvert i samtlige kamper også i sesongen 2018/19 - selv om han måtte kaste inn håndkleet underveis - med en skade i ribbeina - da Liverpool møtte gamleklubben Southampton i september 2018.

For første gang på 24 år er han Liverpool-spiller involvert i samtlige kamper i to sesonger på rad.

Robbie Fowler har «rekorden». Han spilte samtlige kamper i 1994/95 og 1995/96-sesongene.

Ekstra imponerende er det at han var bare 19 år da den første sesongen startet. I 1994/95 var det fortsatt 42 kamper, mens ligaen ble kuttet ned til 20 klubber - og dermed 38 kamper sesongen etter.

Fowler spilte altså 80 kamper til sammen - og noterte seg for utrolige 53 mål.

les også Storklubbenes CL-skjebne avgjøres i dramatisk avslutning

Da dagens Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk spørsmål om dette på tirsdagens pressekonferanse, valgte han i stedet å snakke om laget, melder Mirror:

– Vi legger alt til rette for å gjøre det perfekt for dem. Restitusjonen kan være best mulig. Vi forsøker å gjøre det bedre for hver eneste dag.

– Virgil er sensasjonelt profesjonell, det er det ingen tvil om, men han spiller midtstopper. De løper ikke like mye som midtbanespillerne, i alle fall ikke i alle kamper.

Nederlenderen avslørte i et intervju med Daily Mail nylig at manager Jürgen Klopp ble tungen på vektskålen da han skulle velge ny klubb. Han ble kontaktet også av Manchester City-sjef Pep Guardiola og daværende Chelsea-manager Antonio Conte.

Van Dijk ble den dyreste forsvarsspilleren i verden da Liverpool betalte Southampton 75 millioner pund (880 mill. kroner etter dagens kurs) for midtstopperen i januar 2018.

VG-tips: Liverpool-seier

Arsenals sommerfasit i ligaen forteller om et lag som svinger i resultatene. 3–1–3 på syv ligakamper er trolig i svakeste laget for å kunne blande seg inn i den jevne kampen om å skaffe seg Europa League-plass.

Laget har seks skader og Eddie Nketiah (a) er utestengt. Fra før av er forsvarsarbeidet lite tillitvekkende til tider. Og det kan hende at lørdagens FA-cupsemifinale oppleves som minst vel så viktig.

Det kan virke som at Liverpool har mistet noe av motivasjonen etter at klubben sikret seg et veldig fortjent ligagull i juni. Premier League-poengrekorden til Man.City (100 poeng) er fortsatt mulig å ta. Men da må Anfield-klubben vinne samtlige tre gjenværende matcher.

Når lagoppstillingene blir klare en time før kampen vil vite mer om i hvilken grad Liverpool mener alvor i kveld.

Utgangspunktet vårt er at Liverpool retter på en svak borteform (i alle turneringer), og kjører på de lynraske overgangene sine. Borteoddsen er 1,82, spillestopp er kl. 21.10 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 15.07.20 kl. 13:47

