Opplysninger til VG: Benjamin Stokke nærmer seg Vålerenga

Benjamin Stokke (29) har vært koblet til en retur til norsk fotball, og nå tyder alt på at Vålerenga blir neste stopp for spissen.

Nettavisen skrev tidligere i juni at Odd og Vålerenga var i bildet med tanke på en overgang, og Eurosport rapporterte at Vålerenga lå best an med tanke på å signere spissen fra hans danske klubb Randers.

Etter det VG kjenner til, er en avtale med Vålerenga nå i ferd med å gå i orden. Randers’ sportssjef Søren Pedersen vil ikke kommentere hva som skjer med nordmannen, mens spillerens agent Stig Lillejord skriver «ingen kommentar» i en sms.

Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen har ikke besvart VGs henvendelse.

Stokke har kontrakt til neste sommer med den danske Superliga-klubben og har selv tidligere bekreftet interessen fra norsk hold. Odd mister toppscorer Torgeir Børven til Rosenborg senest 1. august, og også telemarksklubben er blitt koblet til spissen fra Tønsberg med fortid i Mjøndalen og Kristiansund.

– Det er interesse fra tre lag på Østlandet, men så vidt jeg vet har det ikke vært noen form for dialog med Odd den seneste tiden, meldte Stokke nylig til Telemarksavisa.

Tidligere har Stokke markert seg mot Vålerenga – med denne pussige straffemissen for to år siden:

Fagermo ble konfrontert med Stokke-interessen av Nettavisen etter 1–0-seieren mot Sarpsborg i serieåpningen.

– Vi har ikke noen spillere på vei inn nå, og vi har vært gjennom en tøff periode med permitteringer. Jeg har sagt at om det forsvinner spillere ut som frigjør penger, så kan det hende det kommer noen inn, sa Fagermo da – og viste til at ungguttene Sakarias Opsahl og Brede Sandmoen er lånt ut, samt at Deila-signeringen Erik Israelsson har reist til Kalmar.

– Jeg blir overrasket om det skjer noe, påpekte VIF-sjefen.

