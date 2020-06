ENIG OM VIF-AVTALE: Benjamin Stokke blir Vålerenga-spiller. Her i aksjon for sin forrige Eliteserien-klubb, Kristiansund. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Benjamin Stokke klar for Vålerenga

Benjamin Stokke (29) har vært koblet til en retur til norsk fotball, og tirsdag ble han presentert av Oslo-klubben Vålerenga.

– Det er nydelig, det er deilig og dette har jeg ventet en stund på. Når muligheten dukket opp, tok det ikke lang tid å bestemme seg, sier Stokke til klubbens nettsider.

VG skrev tirsdag om den nært forestående overgangen, som nå er bekreftet av klubben på deres nettsider.

Stokke har kontrakt til neste sommer med den danske Superliga-klubben og har selv tidligere bekreftet interessen fra norsk hold.

Odd mister toppscorer Torgeir Børven til Rosenborg senest 1. august, og også telemarksklubben er blitt koblet til spissen fra Tønsberg med fortid i Mjøndalen og Kristiansund.

Nå kan han i stedet bli spilleklar alt mot Odd på onsdag.

Tidligere har Stokke markert seg mot Vålerenga – med denne pussige straffemissen for to år siden:

Fagermo ble konfrontert med Stokke-interessen av Nettavisen etter 1–0-seieren mot Sarpsborg i serieåpningen.

– Vi har ikke noen spillere på vei inn nå, og vi har vært gjennom en tøff periode med permitteringer. Jeg har sagt at om det forsvinner spillere ut som frigjør penger, så kan det hende det kommer noen inn, sa Fagermo da – og viste til at ungguttene Sakarias Opsahl og Brede Sandmoen er lånt ut, samt at Deila-signeringen Erik Israelsson har reist til Kalmar.

– Jeg blir overrasket om det skjer noe, påpekte VIF-sjefen.

