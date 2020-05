TRAVEL: Etter å ha håndtert coronakrisen i flere uker er Molde-direktør Ole Erik Stavrum nå opptatt med personalsaken vedrørende Vegard Forren. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Molde om Forren-saken: – Forskjellige meninger

MOLDE (VG) Molde-direktør Ole Erik Stavrum (53) holder fortsatt kortene tett til brystet på spørsmål om personalsaken med Vegard Forren (32), men varsler en avgjørelse innen kort tid.

– Status i saken er at vi hadde et møte med Vegard og advokaten hans i går, og at vi nå drøfter hvordan vi skal gjøre veien videre i forhold til saken med Vegard, sier Stavrum til VG under Moldes trening på Aker stadion tirsdag formiddag.

– Når kan man forvente en avgjørelse?

– Rimelig snart.

– I dag?

– Nei. I løpet av noen dager.

Mandag ble det kjent at den mangeårige MFK-profilen står i en personalsak med klubben, og at han som følge av dette kan være ferdig som Molde-spiller. Forren innrømmet, etter et møte med klubben, at han har problemer med gambling, som har ført til at han flere ganger har lånt penger fra botkassen han hadde ansvar for. Dette var han til slutt ikke i stand til å betale tilbake. Forren beskriver det hele som en sykdom.

Forrens advokater har kritisert Molde og hevdet at klubben «ikke har gjort noe for å hjelpe ham med spillavhengigheten».

– Det er fryktelig vanskelig. Jeg synes saken fra dag én har vært kjempevanskelig. Derfor har vi også brukt tid på det og prøvd å gjort grep her, men det er en kjempevanskelig situasjon. Det er det definitivt. For Vegard er en utrolig ålreit fyr. Han er snill og kjekk og det er ikke noe ondt i ham. Jeg synes det er kjempevanskelig, sier Ole Erik Stavrum.

– Hva er Moldes side av saken?

– Det kan ikke jeg si… Det vil ikke jeg si i mediene. Hva som er gjort i saken, og ikke gjort i saken, det har Vegard sagt selv. Og så er det jo en del ting der som det kanskje er litt forskjellige meninger om. Og så får vi ta det internt hos oss og så får vi behandle det som en personalsak. Rett og slett. Ikke si hverken hva vi mener eller tror ut i mediene, sier Stavrum.

IKKE PÅ TRENING: Vegard Forren har ikke trent med Molde i det siste på grunn av personalsaken han er involvert i. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Opplever du at hele sannheten kommer frem i det som er lagt frem av Forren og hans advokater?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Opplever dere at de mest vesentlige sidene av saken er lagt frem?

– Han har jo gått langt i sin beskrivelse av saken. Så får vi jo se om alt er … Altså, hva som er lagt frem og ikke lagt frem, det kan ikke jeg si til deg.

– Advokaten hans har sagt at klubben ikke har gjort noe for å hjelpe ham med spilleavhengigheten. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?

– Nei.

– Hvorfor ikke det?

– Det er igjen en sak vi tar med Vegard og hans advokat.

– Men dere opplever at dere har hjulpet ham?

– Ja.

