Eliteserien kan måtte pågå til 20. desember

Dersom Det europeiske fotballforbundet (UEFA) skal gjennomføre tradisjonell høstsesong for klubber og landslag, ligger det an til at siste serierunde i Eliteserien spilles fjerde søndag i advent.

Scenariet bekreftes av konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

– Dersom alt som går det skal internasjonalt, er det søndag 20. desember. Det er mulig å få til. Hvis ikke hadde vi ikke planlagt for det, sier NFF-sjefen til VG etter at kamper og datoer for Eliteseriens runde fire til syv ble presentert tirsdag. Første til og med tredje serierunde ble kjent 16. mai.

Seriestarten i Eliteserien går 16. juni. De syv første rundene spilles på under én måned, og fortsettelsen i juli blir heller ingen ferieperiode for klubber og spillere:

– Vi har vel ikke lagt opp kamper hver midtuke, men det er ikke langt unna. Det blir et veldig tett kampprogram, sier Fisketjønn.

UEFA-styret skulle vært samlet i slutten av mai, men møtet ble utsatt til 17. juni. Etter denne datoen vil norsk fotball trolig bli klokere – både på hvordan resten av Eliteserien kan se ut, hvor lang sesongen blir og hva de skal gjøre med cupen. Det styres av hvordan UEFA skal gjøre sine turneringer for klubb og landslag, som legger beslag på en rekke datoer utover høsten.

Skulle landskampene, Champions League og Europa League ende i et annet format enn det tradisjonelle, kan det frigjøre spilletid for norske toppklubber. Det betyr isåfall at sesongen ikke trenger å bli så strukket ut – eller at kampprogrammet i juni/juli ikke trenger å være så hyppig.

Uansett meldte styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball alerede tidlig i coronaavbrekket at det «ikke var et scenario» at 30 serierunder ikke skulle spilles – og billedla det med at dersom de må spille lille julaften, spiller de lille julaften.

Nå ser det ut til at spådommen nesten oppfylles. Isåfall blir sesongen trukket rekordlangt ut i årets siste måned.

– Med siste serierunde 20. desember – betyr det at opprykkskvalifiseringen må spilles julaften?

– Nå er Obosligaen ferdig noe tidligere. Så vi legger veldig vekt på å få til at den skal bli gjennomført, sier Fisketjønn om kampen som vanligvis spilles som dobbeltoppgjør hjemme/borte – og bød på et drama av de sjeldne i fjor:

– Hva da med cupfinalen og cupen?

– Avgjørelsen rundt det er utsatt til etter UEFA-møtet. Men det å se for seg en vanlig cup med syv runder blir vanskelig i år, vedgår konkurransedirektøren.

– Er det tema å vrake den helt?

– Vi får komme tilbake til det, svarer Nils Fisketjønn.

