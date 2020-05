Kommentar

Feil å blande inn Sarr-saken

Av Leif Welhaven

Vegard Forren risikerer å miste jobben i Molde etter å ha underslått fra lagkameratenes bøtekasse. Foto: Ole Martin Wold

Sarr-saken er et mareritt. Forren-saken er krevende. Men det blir både lettvint og feil å sette Moldes håndtering av disse direkte opp mot hverandre.

Det gikk ikke lang tid før Vegard Forrens personalsak ble kjent i det offentlige rom, før sosiale medier kokte. En gjenganger gikk ut på å sammenligne hvordan Babacar Sarr og Vegard Forren er blitt behandlet av klubbledelsen. Supporterklubben Tornekrattet har dessuten gitt en slik argumentasjon en mer formell form.

Overfor Romsdals Budstikke trekker styrelederen paralleller til saken der en av klubbens spillere ble siktet og senere tiltalt for voldtekt.

– Da gjorde både klubben og det gamle styret i Tornekrattet mye feil etter vår mening, og det har vi måttet lide for i resten av Supporter-Norge, sier Eva-Brit Mauseth, som er søsteren til Vegard Forrens rådgiver.

Tornekrattet gjør seg dermed til en aktør som vil presse frem et ønsket utfall, og bruker Sarr-saken som retorisk brekkstang.

Men hvilken faktisk relevans har Sarr-skandalen for hvordan klubben nå behandler en spiller som har stjålet fra lagkameratene og offentlig står frem med gamblingproblemer?

Å gå inn i en slik problematikk er selvsagt et følelsesladd minefelt. En fruktbar diskusjon forutsetter presisjon. Da er det viktig å være nøye på hva slags status som forelå på forskjellige stadier da valg ble tatt.

La det være sagt ekstremt tydelig, og dette er viktig: På en rekke punkter er det all grunn til å rette beinhard kritikk mot Molde Fotballklubb for håndteringen av voldtektssaken mot Babacar Sarr. Hvor var for eksempel dømmekraften da et kapteinsbind kunne nærme seg hans arm? Det var en helt unødvendig handling, og selvsagt ekstra provoserende overfor fornærmede i saken.

Dessuten er det mye rundt måten Sarr fikk komme seg ut av avtalen med Molde på, som altså endte med at han reiste til et land uten utleveringsavtale, som ikke levner klubben særlig moralsk ære. På toppen av dette har kommunikasjonslinjen utad bidratt til å gjøre vondt verre for klubben. Det er direkte forferdelig at saken kanskje aldri blir prøvd videre i rettssystemet, men rent juridisk har ikke Molde Fotballklubbbgjort noe galt.



Men akkurat her kommer vi til et punkt hvor det er grunn til å ta frem den retoriske skreddersømmen. Da blir det ganske fort tydelig at sammenligningen med Forren-saken halter på flere plan.

Mye av det Molde fikk kritikk for, var at de fortsatte å bruke Sarr som spiller også etter at det ble tatt ut tiltale for voldtekt. Her er det viktig å huske på noen grunnleggende prinsipper. På dette tidspunktet var Sarr ikke dømt for noe, og han nektet straffskyld. Dessuten dreide dette seg om påståtte forhold begått på fritiden, ikke mens han opptrådte i MFK-sammenheng. I april 2018 var problemstillingen Molde måtte håndtere om det ville vært juridisk innenfor å ilegge Sarr et yrkesforbud. Dette var altså mens han hadde rett til å bli behandlet som «uskyldig inntil det motsatte er bevist». Her var det åpenbart også kontraktsforhold å ta hensyn til.

At det videre forløpet skulle bli som det ble, inkludert det åpenbart uakseptable i at han unndrar seg straffeforfølgelse, kunne naturligvis ikke klubben vite på dette tidspunktet.

Dommen i tingretten ble senere at Sarr ble strafferettslig frikjent, men dømt til å betale erstatning, før nye runder er blitt umulig å gjennomføre.

Uansett er det grunn til å holde fast i nyansene, ikke minst tidsmessig, når det gjelder hva MKF-ledelsen fortjener og ikke fortjener kritikk for i denne saken.

Sett opp mot dette er det ganske åpenbart at Vegard Forren-saken er riktig så annerledes. Dette dreier seg om et forhold som er erkjent, men ikke bragt inn for politiet, der lagkameratene er den skadelidende part etter at det ble underslått fra en felleskasse. Og det er mange ubesvarte spørsmål om hvordan denne saken ser ut fra klubbens perspektiv.

I sum blir det dermed altfor enkelt å hamre løs på hvor forskjellig spillerne er blitt behandlet av klubben. Ingen av sakene er hyggelige, men ledelsen i Molde Fotballklubb fortjener at debatten rundt dette holder et noe høyere saklighetsnivå enn det vi har sett de siste dagene. Det er lov å ha ulike oppfatninger om hva klubben bør gjøre med Forren, men hva de foretok seg overfor Sarr er og blir en annen historie.

Det er en grunn til at epler og pærer har hver sin plass i fruktdisken.

