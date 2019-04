MIF-Hansen om Gauseths uttalelser: – Skal ikke rette fingeren mot enkeltspillere

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Tromsø 1–1) Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (34) pekte på tabben til medspiller Julian Faye Lund (19) og brøt dermed et viktig Mjøndalen-prinsipp.

– Jeg er ikke så kjempebegeistret for den uttalelsen. I Mjøndalen skal vi ikke rette fingeren mot andre enn oss selv. Vi har noen kjempesjanser vi bommer på, som er like kampavgjørende. Jeg synes ikke keepertabben skal være fokus her, jeg liker ikke at vi retter fingeren mot enkeltspillere, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen, halvannen time etter at hans lag spilte 1–1 mot Tromsø.

Den profilerte 49-åringen sier at han ikke kjente til Gauseths uttalelser rett etter poengtapet mot «Gutan». Der satte den 34 år gamle kapteinen fokus på lagets 19-årige målvakt Julian Faye Lund, og hans svake involvering som ledet til 1–1-målet:

– Det er en helt grusom keepertabbe og vi har skudd på blank kasse som vi bare søler vekk. Det er altså så frustrerende å være med på når vi var så gode sist uke. At vi kommer med dette greiene her er, nei ... Grusomt, sa Gauseth til VG og la til at Faye Lund egentlig tar den 100 av 100 ganger.

Trener Hansen forklarer at han ikke ønsker å kritisere sin kaptein for hardt for at han pekte på Faye Lund, at han da «vil gå i samme felle som Christian».

– «Faye» gjorde en feil på scoringen, men vi gjorde nok av andre feil også. Vi har lov til å være skuffet og sint, men skal vi legge skylden på noe, skal det være det kollektive eller oss selv, ikke enkeltspillere, understreker Hansen.

«Faye» selv var også selvkritisk etter tabben, og sa at han både var uheldig og udyktig. Vegard Hansen tror at målvakten kommer til å takle uttalelsene til sin kaptein, men varsler likevel at Gauseths uttalelser nok kommer til å bli tatt opp på neste spillermøte.

– Jeg skal ta opp disse uttalelsene med Christian i morgen. Det er et prinsipp vi har i Mjøndalen, at vi har høy takhøyde internt, men ikke setter negativt fokus på enkelte av oss utad, sier han.

– Mener du at uttalelsene hans er over streken?

– I og med at vi har det prinsippet vi har, så er det for så vidt det. Men jeg synes ikke det er veldig graverende, og kommer ikke til å lage noen stor sak ut av det, sier Hansen.

Publisert: 22.04.19 kl. 22:25