Klaveness om Ada Hegerberg: – Kanskje hun ser annerledes på ting på sikt

Ada Hegerberg (23) er ikke med når Martin Sjögren torsdag formiddag offentliggjør sin VM-tropp. Men elitefotball-direktør Lise Klaveness håper at Lyon-stjernen kanskje «ser annerledes på ting på sikt».

Nå nettopp







Det var i august 2017 – etter et skuffende EM for Norge – at det ble kjent at Ada Hegerberg sa nei takk til å spille på landslaget.

– Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, sa hun i en uttalelse.

– Beslutningen er ikke bare en konsekvens av EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid, fortsatte hun.

les også Ada Hegerberg og Lyon til sin fjerde strake Champions League-finale

Da Lise Klaveness ble sjef for toppfotballen i Norges Fotballforbund, var hun klar på at hun ønsket kontakt med Hegerberg. Nå melder hun dette til VG:

– Vi har hatt kontakt med Ada Hegerberg tidligere i vår hvor hun var klar på at det var uaktuelt for henne å spille i VM, at dette var noe hun ikke ønsket uro og/eller spekulasjoner rundt og som hun ba oss legge til grunn.

– Møtet med Ada var veldig hyggelig, og hun understreket at hun ønsket laget lykke til i mesterskapet, men at hun tidligere har tatt et valg om å ikke spille for landslaget og at hun – før valget ble tatt – hadde tenkt gjennom konsekvensene, fortsetter Lise Klaveness.

les også Tabbe felte Norge i nest siste VM-test

– Som jeg tidligere har uttalt, ønsker vi å gjenopprette et normalt tillitsforhold til Ada Hegerberg, både fordi hun er en viktig spiller for norsk fotball uansett om hun representerer landslaget eller ikke, og fordi vi ønsker å synliggjøre at det skjer mye positiv rundt kvinnefotballen i Norge, også i NFF, som kanskje gjør at hun ser annerledes på ting på sikt.

Da nyheten om Hegerbergs nei kom, sa Martin Sjögren at avgjørelsen kom som lyn fra klar himmel, men at «er du ikke motivert for å spille for landslaget, så skal du heller ikke spille for landslaget».

Ada Hegerberg ble i desember 2018 den aller første kvinne i historien til å vinne «Gullballen».

les også Landslagstreneren forklarer «hemmeligholdet»: – Veldig viktig for oss

Et par måneder tidligere nådde hun ikke opp i FIFAs kåring. Den gang kom det fram at landslagstrener Sjögren ikke var blant landslagssjefene som hadde stemt på den norske kvinnen.

Ada Hegerberg er klar for Champions League-finale med sitt Lyon, som har muligheten til å vinne for fjerde år på rad.

Norge VM-åpner mot Nigeria 8. juni i Reims.

Publisert: 02.05.19 kl. 06:57