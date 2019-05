I TOPPFORM: Jürgen Klopps store signatursmil var godt synlig under pressekonferansen foran semifinalen mellom Barcelona og Liverpool. Foto: John Powell / Liverpool FC

Statistikken Klopp kan glise av

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det er umulig å vite helt hva som venter mot Barcelona på Camp Nou, uansett hvilke forberedelser man gjør.

På pressekonferansen foran onsdagens gigantsemifinale var Klopp i toppform.

– Det er så mange lag som kommer til Barcelona med en idé, en plan og alt det der, de skal gjøre det og det, men når det er over har de gått på en skikkelig smell likevel ... «bang, good morning», sier han med et smil.

Hans stopperkjempe Virgil van Dijk er akkurat kåret til «Årets spiller» i Premier League. Nå skal han stoppe det mange mener er «tidenes spiller».

– Jeg har ikke sett noen som er bedre enn Messi. Det handler ikke bare om å stoppe ham, men det er om ham også, sier tyskeren, og understreker at Liverpool gleder seg til å gjøre et forsøk.

Det er ikke mange som lykkes på denne banen. På de ti siste årene har 58 hjemmekamper i Europa gitt enorme 47 Barcelona-seire og bare to tap. Det er seks år siden forrige nederlag, og kanskje mest imponerende: 40 av seirene er med minst to mål, eller som Klopp ville uttrykt det, «bang, good morning».

SEIERSBLIKK: Virgil van Dijk er Liverpools største håp når laget skal forsøke å stoppe Lionel Messi. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Men selv om Barcelona nok er knepen favoritt i de flestes øyne, kan Jürgen Klopp glise bredt av én statistikk: Liverpool er blant de aller råeste i de største kampene.

Vunnet åtte av ti

Da skjer det noe med med laget, klubben, byen, Anfield. Ti semifinaler i Serievinnercupen/ Champions League har gitt åtte seire. Liverpool har aldri tapt når den siste semifinalen er blitt spilt på Anfield, som den skal neste uke. Barcelona har vært i 16 semifinaler og vunnet halvparten. Begge lag har fem titler i turneringen.

På den annen side: Barcelona har vunnet turneringen tre ganger de siste ti årene, Liverpool har bare vært med fire ganger.

På pressekonferansen fikk Liverpool-manager enda flere tall servert da han ble konfrontert med at han aldri har vunnet i Spania.

– Jeg har aldri vunnet som manager i Spania ...?, svarte Klopp og så tankefull ut, og mens han tenkte på hva han skulle svare oppfattet han at det ble sagt at han har tapt ti av ti kamper.

– Har jeg tapt ti av ti? Dette blir verre og verre. Wow, sa han til latter fra salen.

Men det siste var en misforståelse. Fasiten er fem uavgjort og tre tap, noe Klopp var ganske fornøyd med.

– For meg er dette positiv statistikk, og du selger det inn som om det er ... Jeg vil ikke si at uavgjort vil være verdens verste resultat. Ikke at vi skal gå for det, men det vil være greit, bemerket han.

Senket av Riise

Liverpool har stoppet Barcelona og Messi på Camp Nou før, i 8-delsfinalen i 2007. Et Barca med Puyol, Xavi (Iniesta kom inn), Ronaldinho og en 19 år gammel Lionel Messi ble slått 2–1, John Arne Riise ble matchvinner foran 88.000 mennesker og Liverpool gikk helt til finalen (tap for Milan).

ALLTID SAMMEN: Lionel Messi og Luis Suárez henger sammen både på og utenfor banen. Her under den siste treningen før møtet med Liverpool. Foto: LLUIS GENE / AFP

– Liverpool er en ekstremt vanskelig motstander. Laget har bare tapt én gang i serien. Det forteller det meste, sier Barcelona-trener Ernesto Valverde på sin pressekonferanse. Hans lag har tapt to ganger i serien, en på hjemmebane (3–4 Betis), men er allerede ligamester for åttende gang på 11 sesonger.

Barcelona stiller også med to tidligere Liverpool-helter på laget, Luis Suárez og Philippe Coutinho. Da trekningen var klar kommenterte Jürgen Klopp deres retur med at «de er begge Liverpool-legender».

Det fikk lokalavisen Liverpool Echos profilerte skribent James Pearce til å reagere. Han roser begge som briljante spillere, men mener at ordet «legende» ikke kan brukes på dem som bruker Liverpool som et springbrett mot noe større.

Så gjenstår det å se hvilken klubb som er størst våren 2019.

PS! Liverpool røk i semifinalen i det første forsøket, i 1965, etter å ha åpnet med 3–1 over Inter på Anfield. Italienerne vant 3–0 i returen. Det andre tapet kom i 2008, da hjemmekampen mot Chelsea endte 1–1 etter at John Arne Riise nikket ballen i eget mål fire minutter på overtid. Chelsea vant 3–2 etter ekstraomganger i returen.

