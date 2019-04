TUNGE SEKUNDER: Christian Eriksen tenker her at han har ødelagt kvartfinalen for Tottenham. Foto: ANDREW YATES

Overlykkelig Christian Eriksen: – Jeg trodde alt var over

(Manchester City - Tottenham 4–3, 4–4 sammenlagt) Danske Christian Eriksen (28) så noen sekunder ut til å bli synder for Tottenham, men teknologien reddet han.

– Jeg må være en av de lykkeligste personene på planeten i kveld. Jeg trodde alt var over, men jeg må takke Gud. Dette var en berg-og-dalbane. Mål, mål og mål og drama hele tiden, sier Eriksen til BT Sport etter en helt spinnvill Champions League-kvartfinale.

Tottenham sendte ut Manchester City . Eriksen møter nå sine gamle lagkamerater fra Ajax i semifinalen.

Men slik så det ikke ut noen øyeblikk to minutter inn i overtiden - bare se selv her:

Eriksen sendte ballen bakover i banen hvor Manchester City-spiss Sergio Agüero reagerte fort. Han la ballen ut til Raheem Sterling som satte den i mål. Dermed var Tottenham ute, trodde alle.

Men dommer Cuneyt Cakir og hans team sjekket målet med VAR-systemet. Der oppdaget han at Eriksens balltap gikk via Bernando Silva på vei til Agüero. Derfor ble det annullert for offside.

– Det var en rar kamp å spille, sier Eriksen med et lurt smil.

– Et møkkasystem

Samme Eriksen var ikke like glad for den nye hjelpen dommerne får under VM sist sommer. Da sikret Australia uavgjort mot danskene takket være en straffe gitt med VAR.

– Det er et møkkasystem, sa Eriksen den gang ifølge B.T.

– På ett øyeblikk skjer det så mange ting i hodet ditt. Skuffelsen var så stor, men så endret de avgjørelsen. Det er derfor vi elsker fotball. I dag viste vi stor karakter. Det var en utrolig kamp, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til BT Sport.

Slik gikk Ajax til semifinalen:

– Det var grusomt

Hans kollega Pep Guardiola opplevde det med andre følelser.

– Det var grusomt. Men det er bare slik det er. Vi må akseptere det, sa City-sjefen til BT Sport.

Eriksen gleder seg til å dra tilbake til Amsterdam, hvor han spilte i fem år, for å gjøre opp om en finaleplass i Champions League . Der venter enten Barcelona eller Liverpool.

– Det er et eventyr. Det blir morsomt å komme tilbake til den arenaen, sier Eriksen.

PS! Tottenham er i semifinale i den gjeveste Europa-turneringen siden 1962.

PS2! Heung-Min Son mister første semifinale grunnet suspensjon.

Publisert: 18.04.19 kl. 03:54