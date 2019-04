City tilbake på tabelltopp etter Tottenham-revansje

(Manchester City - Tottenham 1–0) Manchester Citys 18 år gamle vidunderbarn Phil Foden sørget for at presset igjen er på Liverpool i tittelkampen i Premier League.

– Veldig viktig, viktig for tittelkampen i Premier League . Vi vet at vi ikke kan tape poeng. Etter onsdagens tap, var det to tøffe dager og i dag kom vi tilbake med en fantastisk innsats, sier City-manager Pep Guardiola til Sky Sports.

Onsdag røk drømmen om fire titler på en sesong for Manchester City, etter en bitter avskjed fra Champions League mot nettopp Tottenham.

Lørdag tok City tidlig ledelsen. Agüero headet ned til unge Foden, som styrte ballen sikkert i mål. Dermed ble det 18 år gamle stortalentet matchvinner på Etihad Stadium, Citys tiende strake seier i Premier League.

– Det har ennå ikke sunket ordentlig inn. Det er mitt første Premier League-mål og kommer til å leve i meg for alltid, sier matchvinneren til BBC.

City dominerte banespillet, men begge lag hadde sjanser til å score. I mål gjorde derimot både Ederson, og Tottenhams reservekeeper Paulo Gazzaniga gode kamper. Raheem Sterling og Lucas Mouras avslutninger fra kort hold i 2. omgang ble begge stoppet av burvokterne.

Et skår i gleden for City var at Kevin De Bruyne måtte gå av banen med skade i 1. omgang, og onsdag skal City spille borte mot erkerival Manchester United i et høyinteressant derby.

Manchester City passerer dermed Liverpool før de møter Cardiff i Wales søndag. Onsdag spiller City sin hengekamp, den er mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, på Old Trafford.

Tottenham på sin side kan falle utenfor topp fire om Arsenal og Chelsea vinner sine kamper senere denne runden. Dette er også gode nyheter for Manchester United, som nå er kun tre poeng bak Tottenham, med en kamp mindre spilt.

Publisert: 20.04.19 kl. 15:23 Oppdatert: 20.04.19 kl. 15:57