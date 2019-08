BEKLAGET SEG: Frank Lampard kom et kvarter for sent til sin første pressekonferanse i Premier League. Søndag møter han Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Lampard forsvarer Solskjær: – Veldig lett å sette folk i bås

COBHAM (VG) – Jeg beklager så mye, sier Frank Lampard (41) idet han kommer inn i det lille rommet på Chelseas treningsanlegg.

De oppmøtte journalistene begynte å bli utålmodige da Chelsea-legenden, som ble ansatt som klubbens manager i sommer, ikke hadde dukket opp på sin første Premier League-pressekonferanse et kvarter etter avtalt tid.

Men etter sin sene ankomst traff den tidligere midtbanespilleren, som helt tydelig er en yndling blant britiske pressefolk, like presist som han pleide å gjøre med dødballene sine: Alle svarene var lange, utfyllende og velformulerte, og Lampard snodde seg ikke unna noen temaer.

– Jeg elsker å høre at vi ikke er blant topp fire på tabelltipsene. Det finnes ingenting bedre enn å motbevise folk, sier Lampard, som leder et Chelsea-lag der forventningene er skrudd ned noen hakk som følge av sommerens overgangsnekt.

Søndag ettermiddag møter Lampard, ligaens yngste manager, Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på Old Trafford. Som gammel Premier League-helt med begrenset managererfaring på aller høyeste nivå erkjenner Lampard at han har flere fellestrekk med nordmannen.

41-åringen mener den sterke kritikken mot Solskjær etter de svake resultatene på slutten av vårsesongen har vært overdrevne.

– Jeg synes det er ganske strengt. Dette var noe han kom inn til, han fikk til et veldig stort løft, og så ble ting tøffere. Jeg synes virkelig, virkelig man burde gi Ole denne sesongen og se hva han kan gjøre nå som han har hatt en oppkjøring, hentet spillere og kan innføre sine ideer på sikt. Det er opp til ham å bevise hva han kan gjøre, akkurat som det er for meg, sier Lampard til VG.

Foto: ADRIAN DENNIS / EPA

– Er det noe du har i bakhodet når du går inn i denne jobben, at ting kan gå fra himmel til helvete fra kort tid?

– Når du er manager for en klubb som Manchester United eller Chelsea, så kan det skje at du får sterk kritikk. Noen ganger kan det være overdrevent. Du må være tykkhudet for å komme deg gjennom det. Det er en prøvelse for oss alle, sier Chelsea-sjefen.

– Har folk en tendens til å være litt nedlatende mot managere som ikke har den erfaringen som managere vanligvis har i Premier League?

– Jeg vet ikke om nedlatende er riktig ord, men det er veldig lett å sette folk i bås, sier Lampard og fortsetter:

– Det er lett å kritisere og avskrive unge managere. Man må se bort fra alt dette, for det eneste som teller, er hvordan laget ditt gjør det. Det er det du bedømmes etter. Jeg hører ikke på folk som sier at jeg er for ung.

