Anthony Martial (i midten) og Marcus Rashford feirer scoring mot Crystal Palace i fjor. I år forventer Solskjær mer av dem. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær lover bedring på topp: – Forventer at de blir bedre

Angriperne Anthony Martial og Marcus Rashford skuffet forrige sesong. Nå forventer Ole Gunnar Solskjær at begge leverer bedre når den nye sesongen starter.

Nå nettopp

Da Martial ankom Manchester United i 2015 ble han toppscorer i sin første sesong. Men i årene som har fulgt har han ikke klart å leve opp til forventningene som kom etter debutsesongen.

Likevel tror Solskjær at 23-åring er god nok til å ta steget helt opp i verdenstoppen.

– Martial kan være en verdensklasse-angriper. Hans oppførsel er perfekt. Han har kvalitet og vil score mål, og han jobber også mer. Jeg forventer både at han og Rashford skal bli bedre i år, sier Solskjær på en pressekonferanse før Manchester United oppgjør mot Inter i Singapore.

Der bekreftet også Solskjær at Romelu Lukaku, som har vært linket til nettopp Inter, ikke er i troppen til kampen.

Tidligere denne uka feide Manchester United over Leeds:

Forrige sesong endte Manchester United hele 32 poeng bak serievinner Manchester City, helt nede på en sjetteplass. Solskjær håper kanskje at en bedring i formen til Rashford og Martial kan føre dem nærmere Liverpool og Manchester City, som var i en egen klasse i fjor.

– Det de gjorde i fjor er eksepsjonelt. Jeg tror det vil bli tettere i år. Vårt mål er å bli bedre, og sørge for at United er vårt eneste fokus. Jeg er sikker på at vi kommer nærmere toppen, sier en selvsikker Solskjær.

Før sesongstart gjenstår det flere oppkjøringskamper, med Inter først i rekken. Solskjær og mannskapet reiser også til Norge for å møte Kristiansund.

Alt i jakt på en god start på Premier League-sesongen. Solskjær tror det blir helt avgjørende.

– Vi vil få en god start, det er viktig. Man vinner ingenting på de første åtte-ti kampene, men man kan miste muligheten til å vinne noe, slår Solskjær fast.

Publisert: 20.07.19 kl. 09:25