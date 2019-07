I TRØBBEL: Sergio Ramos har fått en saftig bot. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Sergio Ramos får bot på 2,5 millioner for trehogging

I tillegg må Real Madrid-kapteinen plante tre ganger så mange trær som han felte.

Nå nettopp

Det melder den spanske avisen El Mundo.

Det skal ha vært på hans egen eiendom at et selskap eid av midtstopperen kuttet ned mellom 50 og 90 svært gamle trær. Å hogge disse er i brudd med en lov om beskyttelse av urbane trær i området.

Trær tas tydeligvis på alvor i Spania, for Ramos’ selskap har nå blitt ilagt en bot på hele 250.000 euro, tilsvarende omtrent 2,5 millioner kroner, av myndighetene i Madrid-forstaden Alcobendas, der Ramos bor, skriver El Mundo.

Det skal sies at dette ikke er første gang Ramos feller noe uten tillatelse:

Ramos følger dermed i øksesporene til Bjørn Dæhlie, forøvrig uten sammenligning, som røk på en smell da han jevnet en rekke trær med jorden i en vernet hage i Jessheim.

På toppen av det hele har Ramos nå også blitt pålagt å plante tre ganger så mange trær som han felte.

Kanskje blir han lenge nok i Madrid til å se dem vokse ut – Real-kapteinen sa i sommer at han har lyst til å spille for Los Galácticos frem til han legger skoene på hylla, etter at det hadde gått rykter om at han vurderte en overgang til Kina.

Her klikker Ramos:

PS! I samarbeid med Strive ser du 2 kamper fra storturneringen ICC på VG+ i sommer. (Redaksjonelt samarbeid)